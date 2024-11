Lustig wie Monkey Island – dafür mit Nonnen statt Affen: Adventure-Geheimtipp jetzt unbedingt gratis anspielen

Anscheinend hat es sich das Genre Point-and-Click-Adventure zur Aufgabe gemacht, einerseits mit Karacho altehrwürdige Marken wiederzubeleben. Davon zeugen The Return of Monkey Island oder das in Entwicklung befindliche Baphomets Fluch – Der Gral des Parzival. Andererseits, abseits von Franchise-Fortsetzungen, hat das Genre noch Saft in den (vom vielen Klicken) müden Knochen.

Der Beweis: Erst kürzlich wurde zum gar nicht so geheimen Geheimtipp Kathy Rain ein zweiter Teil angekündigt: Siehe Kathy Rain 2: Soothsayer. Und auch ein Foolish Mortals verspricht feine Adventure-Kost. Jetzt mischt sich ein weiterer Genre-Vertreter unter die Platzhirsche – der sich wie ein Monkey Island spielt, dafür gänzlich frei von Primaten ist. In Legends of Castile schlüpft ihr in die Slipper von María – unterstützt sie bei ihrem Lebenstraum, eine Nonne zu werden. Dank einer kostenlosen Demo könnt ihr direkt losrätseln.

Die wichtigsten Infos und Demo zum Point-and-Click-Adventure Legends of Castile

Der verantwortliche Ein-Mann-Developer hinter Legends of Castile hat im Jahr 2022 seinen Aufschlag getan, hat sich auf das Genre Point-and-Click-Adventures spezialisiert. Im Spiel verschlägt es euch nach Kastilien – einer Hochebene, zentral in Spanien gelegen. Wir schreiben das 19. Jahrhundert, ihr übernehmt die Rolle der in Spanien heimischen María, die – einer Vision der Jungfrau Maria folgend – ein großes Ziel hat: Nonne werden. Um sich diesen Lebenstraum zu verwirklichen, muss sie die Existenz mythologischer Kreaturen beweisen, die „in ganz Kastilien aufgetaucht sind“, wie es auf dem Webauftritt von Torrezno Entertainment heißt.

Auf dem Weg zu Marías geistigem Ziel macht ihr das, was man in Point-and-Click-Adventures halt so macht: Verkopfte Rätsel lösen, Gespräche mit quirligen Charakteren führen – und mit kontextsensiblen Verben jonglieren. Ganz klar: Legends of Castile ist „inspiriert von klassischen Adventures wie Monkey Island und Baphomet’s Fluch“, könnt ihr auch auf der dazugehörigen Steam-Seite nachlesen. Dort ladet ihr euch auch, natürlich kostenfrei, die Demo zu Legends of Castile herunter.

Die Veröffentlichung der Vollversion ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Wer das charmante Retro-Projekt unterstützten möchte, sollte dem dazugehörigen Auftritt bei Kickstarter einen Besuch abstatten – und kann wahlweise das Portemonnaie für María und ihren Traumberuf aufklappen. Um die Wartezeit zu verkürzen, solltet ihr übrigens nicht nur die Demo ausprobieren.

Was zeigt der Trailer zu Legends of Castile?

Auch der im Rahmen der Crowdfounding-Aktion auf Kickstarter veröffentlichte Trailer zu Legeds of Castile demonstriert in fast einer Minute und zwanzig Sekunden, was dieses Klick-und-Gehirnschmalz-Adventure ausmacht: eine augenzwinkernde Tonalität; quirlige Charaktere, die nicht mehr alle Tassen (oder anderes „Igitt! Porzellan!“) im Schrank haben – aber auch Zyklopen, die sich das Shirt von der Brust reißen.

Ein stinknormaler Tag im Leben von Nachwuchs-Nonne Maria halt – schiebt ihr euch im Trailer zu Legends of Castile unter die Netzhäute.

Die eine will Nonne werden, der andere Pirat: In The Booze of Monkey Island kehrt Möchtegernpirat und Porzellan-Phobiker Guybrush Threepwood zurück – mit einem kostenlosen Abenteuer mit blickschöner Comic-Grafik.

