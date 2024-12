Schräg wie Monkey Island – aber mit verrücktem Professor statt Primaten: Adventure-Geheimtipp unbedingt gratis testen

Point-and-Click-Adventures sind immer irgendwie quirlig, irgendwie lustig – und irgendwie wird der Spielfluss irgendwann doch von einem fürstlich beknackten Ziegenrätsel torpediert (siehe das erste Baphomets Fluch). Ob auch Elroy and the Aliens, ein weiteres Adventure klassischer Bauart, mit irgendwelchen Paarhufern oder Wiederkäuern aufwartet, ist uns nicht bekannt.

Dafür dürft ihr für dieses Point-and-Click-Adventure, an dem Genre-Freund*innen ihre helle Freude haben dürften, seit einigen Tagen kostenfrei auf Steam eine Demo abgreifen. Elroy and the Aliens wirkt irgendwie so, als wären Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, Professor Farnsworth aus Futurama und unser liebster Möchtegernpirat aus Monkey Island eine (Insel-)Dreiecksbeziehung eingegangen.

Was für ein Point-and-Click-Adventure ist Elroy and The Aliens?

Hinter Elroy and the Aliens steckt der kleinere Developer Motiviti, der sich in der Vergangenheit vor allem durch Kinder- oder Facebook-Spiele hervorgetan hat. Mit Elroy und seinen Außerirdischen wagen sich die Macher*innen erstmals an das altehrwürdige Genre Draufzeigen-und-Draufklicken heran. Als Spieler*in übernehmt ihr die Kontrolle von Peggie und dem titelgebenden Elroy – die eine ist eine passionierte Investigativ-Reporterin, der andere ein verkopfter Raketenwissenschaftler.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein schrulliges Duo, eben typisch für Point-and-Click-Adventures. Narrativ mixt Elroy and the Aliens einen Cocktail aus einem verschollenen Vater und unserem Universum – bedroht von einer mysteriösen Gefahr. Der Release der Vollversion wird auf Steam mit „1. Quartal 2025“ angegeben. Die spielbare Demo auf Steam könnt ihr euch bereits heute herunterladen.

Bei diesem schrulligen Klicki-Klicki-Abenteuer solltet ihr mit der handelsüblichen Adventure-Kost versorgt werden – was nicht schlecht sein muss. Im Gegenteil: Denn wenn die dazugehörige Beschreibung auf Steam von „handgezeichneter 2D-Grafik und Animationen“ sowie einem „Old-School-Flair“ spricht, streicheln wir als Fans von Der Fluch von Monkey Island schon genüsslich unser Teufelshühnchen. Rechnet bei der Demo mit einer ungefähren Spielzeit von einer halben Stunde.

Was sagt die Community zu Elroy and the Aliens?

Die Wortmeldungen im Zuge der entsprechenden Bekanntgabe zur Demo auf Twitter sind zwar spärlich, doch ein Kommentar wie „Wirklich ein tolles Spiel! Großartige Arbeit! Viel Glück damit und ich hoffe, alles läuft gut“ spricht dafür, dass auch ein nischiges Kleinod wie Elroy and the Aliens seine Fans finden wird.

Apropos kleine Abenteuer mit großem Spielspaß – aber mit mehr Mystery: Auch das Point-and-Click-Adventure Kathy Rain 2: Soothsayer winkt mit einer spielbaren Demo, die wir euch nur wärmstens ans Herz legen können.

Quellen: Steam / @Motiviti, Twitter / @ElroyTheGame, @azrhyga, Instagram / @elroythegame