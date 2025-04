Klassisches Resident Evil trifft auf brutales Lernspiel – großes Update für Steam-Geheimtipp

Klar, Resident Evil steht heutzutage stellvertretend für das Genre Survival Horror. Und auch ein The House of the Dead ist sowohl Spieler*innen von Grusel-Games und Rail Shootern-Freunden, als auch Kenner*innen des Schaffens von Filmemacher Dr. Uwe Boll ein Begriff – siehe dessen Verfilmung der Gaming-Vorlage aus dem Jahre 2003 mit Das Boot-Darsteller Jürgen Prochnow. Aber was hat das mit dem Horrorspiel-Kleinod Blood Typers zu tun?

Nun, genauso wie damals in der ulkigen Version The Typing of the Dead, wo ihr möglichst fehlerfrei ins Keyboard Buchstaben- und Zahlenfolgen hämmern musstet, um gegen die lebenden Untoten anzustinken, dürft ihr in Blood Typers Wörter in die Tastatur klappern, um gruselige Gegner wegzubürsten. Ein empfehlenswertes Horrorspiel von Outer Brain Studios (Cult the Deathless, Organe Quarter), das jüngst ein großes Update erhalten hat.

Das „große Update 1.1.2“ für Blood Typers wurde am 18. April veröffentlicht. Die wichtigste Neuerung dürfte sein, dass die Gruselei jetzt über ein Finale am Ende der Kampagne verfügt – dass wir euch an dieser Stelle aber nicht spoilern möchten. Wichtiger vielleicht: Was für ein Spiel ist Blood Typers genau, und wieso könnte es sich für Grusel-Freund*innen lohnen? Wie eingangs erwähnt, schickt sich Outer Brain Studios hier an, eine einzigartige Mixtur aus Horror-Setting und Tastatur-Tipperei-Gameplay zu stemmen.

Der Launch-Trailer zu Blood Typers:

Die fast 500, insgesamt „sehr positiven“ Steam-Rezensionen sprechen für einen Erfolg. Doch wie funktioniert das Gameplay nun wirklich? Die Macher*innen umschreiben ihr Horrorspiel als „Survival-Horror-Adventure, das ausschließlich mit Tastatur gespielt wird“. Wie sowas auf dem Bildschirm aussieht, demonstriert auch obiger Trailer im Verlauf von 40 Sekunden, wenn es dort aus der Schulterperspektive „Type to Kill“ heißt.

Dabei ist das Prinzip Tastatur nicht auf die Kämpfe gegen die Ausgeburten der Hölle beschränkt. Auch beim Erkunden der Umgebung setzt Blood Typers auf das Eintippen von Begriffen. Diese werden euch auf dem Bildschirm angezeigt, während ihr im Alleingang oder mit Freund*innen durch dunkle Flure streift. Denn ja, dieses Wortspiel mit Gruselfaktor könnt ihr entweder im Singleplayer-Modus angehen, oder ihr bringt maximal zu viert im Koop-Modus die Eingabegeräte zum Klappern – und zerlegt Frankensteins Teufelsbrut.

Mit kostenloser Demo reinschnuppern

Wer unsicher ist, ob diese einzigartige Spielerfahrung die eigene Freizeit wert ist, muss übrigens nicht sofort Geld in die Hand nehmen. Auf Steam lockt eine kostenfreie Demo, die ihr euch jederzeit herunterladen könnt, bevor ihr knapp zehn Euro für die Vollversion auf die virtuelle Steam-Ladentheke legt.

Wer also ein Horrorspiel nach der Bauart eines Resident Evil oder Silent Hill mal ganz anders erleben möchte, zudem mit der absichtlich klobig bis überzeichnet gehaltenen 3D-Ästhetik von Blood Typers etwas anfangen kann, könnte hier einen Klick riskieren – und nebenbei seine Zehnfingersystem-Skills auffrischen. Apropos Gänsehaut-Games: Dieses neue Horrorspiel auf Steam soll entspannen statt schocken.

