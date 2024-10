Wie Resident Evil: Dieses Spiel ist längst kein Geheimtipp mehr – jetzt neu

Langsam, aber sicher zieht sich die Schlinge um die Resident Evil-Fangemeinde zu. Von einer offenen Spielewelt auf einer Insel ist die Rede, oder der Rückkehr von Jill Valentine und Chris Redfield. Sofern die Gerüchteküche recht behält, wird uns Resident Evil 9 bei den diesjährigen Game Awards endlich amtlich präsentiert.

Um Enttäuschungen vorzubeugen, oder einfach nur die sich ankündigende Halloween-Zeit gebührend zu umarmen, empfiehlt sich dieser Titel: Crow Country. Über den charmanten Survival-Horror haben wir bereits im Mai dieses Jahres berichtet – und waren durchaus angetan. Bereits am 16. Oktober erscheint das Spiel endlich auch für die Nintendo Switch – aber nicht nur.

Crow Country: Retro-Horror wie die ersten Resident Evil-Spiele – neue Plattformen

Crow Country versprüht diesen ganz besonderen Charme der Videospiele der ersten PlayStation-Generation aus den tiefsten 90er-Jahren. Isometrische Draufsicht, feste Kameraperspektive, Pixelgrafik, Item Management – und schleimiges Gewürm, das weggeballert werden möchte. Neben diesem Rückgriff auf Wohlfühl-Elemente, passt sich Crow Country mit seiner Spielzeit denjenigen Menschen an, die in den 90er groß geworden sind – und vermutlich einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen: Auch ganz hartgesottene, die jeden (sehr finsteren) Winkel von Crow Country ausleuchten wollen, sollten dafür keine zehn Spielstunden benötigen.

Der Creative Director hinter Crow Country nun hat bereits vor einigen Wochen publik gemacht: Der knuffige Survival Horror erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch und PlayStation 4. Zusammen mit dem Sprung auf genannte Konsolen, werden dann auch plattformübergreifend diese Sprachen nachgeliefert: Italienisch, Koreanisch, Chinesisch und Japanisch.

Zur Story von Crow Country: Als Spieler*in steuert ihr die Protagonistin Mara Forest, die sich im Jahre 1990 aufmacht, einen Mann namens Edward Crow ausfindig zu machen. Derselbe besitzt nämlich den nach ihm getauften Freizeitpark Crow Country – derselbe aber „von einem Tag auf den nächsten geschlossen wurde“, um die Beschreibung auf Steam zu zitieren. Eine Grusel-Story, wie sie auch die Prämisse eines Resident Evil oder Silent Hill sein könnte. Die Nutzer*innenbewertungen auf Steam fallen „äußerst positiv“ aus.

Wie kommt die Verbeugung vor Resident Evil in der Community an?

Eine positive Rezension, wie diese von Zombra, dürfte ziemlich zügig Unentschlossenen bei der Kaufentscheidung weiterhelfen: „Crow Country hat alles. Unheimliche Monster, eine düstere Geschichte, zwielichtige Fremde, eine gruselige Umgebung, eine angenehm klobige Kampfsteuerung, Rätsel mit Schlüsselkarten, Erkundung, Ressourcenmanagement […]“ Wie viel von der unrühmlichen Panzersteuerung früher Resident Evil- oder Alone in the Dark-Spiele es tatsächlich in Crow Country geschafft hat, müsst ihr am eigenen Gamepad herausfinden.

Nachstehender, etwas mehr als einminütiger Trailer vermittelt euch einen Eindruck davon, welches Grusel-Potenzial in dieser Resident Evil-Pastiche steckt.

Auf Steam steht auch eine kostenlose Demo zum Download bereit. Kurioser Fakt zum Schluss: Das verantwortliche Entwicklerstudio besteht gerade mal aus einem Geschwisterpaar, ansässig in London. Das auf Steam mit „äußerst positiv“ bewertete Tangle Tower etwa geht auch auf die Kappe von SFB Games.

Apropos Horror: Resident Evil 9 schleicht sich hinterrücks an, erscheint einfach frech an prominenter Stelle. Überzeugt euch selbst!

