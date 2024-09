Wie Stray: Dieses kuschelige Katzen-Cozy-Game ist ab sofort bei Steam verfügbar

Fans des vor einiger Zeit gehypten Stray sollten jetzt die Ohren spitzen: Ein Cozy Game, welches stark an Annapurnas animalisches Abenteuer erinnert, gibt es ab sofort bei Steam.

Die Rede ist von Copycat, einem narrativen Indie-Titel, der bereits auf den Konsolen spielbar gewesen ist. Nun sorgt das Spiel des ukrainischen Studios Spoonful of Wonder auch auf dem PC an einem regnerischen Nachmittag für Wohlfühl-Vibes.

Copycat: Narratives Abenteuer feiert seinen Steam-Release

Spätestens seit Strays riesigem Erfolg auf dem PC und der PlayStation haben die Entwicklerinnen und Entwickler verschiedenster Studios ihren Fokus auf die felinen Freunde gelegt. Auch Copycat setzt hier an, wird im narrativen Cozy Game doch die Geschichte des süßen Vierbeiners Dawn erzählt, der eigentlich in der Wildnis leben möchte.

Dieser Wunsch wird allerdings noch einmal gründlich in Frage gestellt, als Dawn von einer liebenswerten Neubesitzerin adopiert wird. Schon im vergangenen Jahr veröffentlichte Spoonful of Wonder Copycat auf der Nintendo Switch und den Next-Gen-Konsolen, nun folgt auch endlich der Steam-Release des malerischen Indie-Spiels. Vor allem die farbenfrohe Grafik ist dabei ein Augenschmaus.

Getragen wird Copycat aber natürlich von seiner emotionalen Story, die vom Beginn einer tiefen Freundschaft und zweier gebrochener, aber heilender Herzen erzählt. Spannend bleibt es dank einigen Twists in der Geschichte ebenfalls, doch an dieser Stelle sei erst einmal nicht mehr verraten. Stattdessen hier der Trailer zum herzerwärmenden Indie-Spiel:

Obwohl ihr flink und geschmeidig wie eine echte Katze über Zäune und Dächer, durch Gassen und Gärten huschen könnt, hat Copycat einen eher entschleunigenden Spielcharakter. Das langsame Tempo regt viel eher zum Abschalten, Genießen und Nachdenken an. Für Fans von Cozy Games haben wir an anderer Stelle aber noch Alternativen parat, solltet ihr die Samtpfoten so gar nicht an euch heranlassen wollen.

Quellen: Steam, YouTube / Copycat Game Devlog