Wie The Witcher: Dieses neue Rollenspiel-Epos macht euch den Geralt – „Wow! Genau, was ich wollte!“

Was im Jahre 2004 mit dem ersten Fable der altehrwürdigen Lionhead-Studios von Branchenurgestein Peter Molyneux begann, wurde über die Jahre zu einer eigenen Rollenspiel-Reihe ausgebaut. Dieser Tage schraubt der Developer Playground Games (Forza Horizon) an einem Fable-Reboot – welches nächstes Jahr erscheinen soll. So weit, so bekannt.

Jetzt hat sich Jez Corden im The Xbox Two-Podcast mit Neuigkeiten zur mit Spannung erwarteten Neuauflage gemeldet. Und was der Brancheninsider berichtet, lässt nicht nur bei Enthusiast*innen der Fable-Reihe die Ohren schlackern, sondern dürfte auch Anhänger*innen von The Witcher und CD Project RED interessieren.

Was berichtet Jez Corden Neues zum Reboot des Rollenspiels Fable?

Im Verlauf der fast vierstündigen Podcast-Episode wird allerhand besprochen; die thematische Spannbreite reicht von Dragon Age: The Veilguard bis hin zu Indiana Jones und der Große Kreis, tangiert auch den Blizzard-Kosmos. Ab Stunde eins, Minute 37 dann plaudert Jez Corden über das hier Entscheidende: Der Mann will „Alpha-Gameplay“ zum Fable-Reboot gesehen haben.

„Ich weiß nicht, von wann genau es [die Version vom Fable-Reboot] war“, sagt er weiter. Auf die Frage nach einem Werturteil schickt der Mann begeistert hinterher: „Es sah verdammt nochmal fantastisch aus.“ Im dazugehörigen Twitter-Posting überträgt sich diese Euphorie auf die Nutzer*innen – wofür ein Kommentar wie „Wow! Genau, was ich wollte!“ steht.

Die zwei Männer nehmen sich den Gesprächsgegenständen Games, Video- und Computerspielen sowieso in ihrem Podcast an.

Dann schickt er hinterher: „Es ist offenkundig, dass das Ganze CD Projekt RED-DNA hat“. CD Projekt RED ist natürlich das polnische Studio, das uns allen als Schöpfer von Cyberpunk 2077 vertraut ist – zudem durch die langlebige The Witcher-Rollenspiele bekannt.

Laut Corden hat Playground Games einige Entwickler*innen von CD Projekt RED abgeworben. „Ich glaube, sie [Playground Games] haben den Designer für die Kämpfe [von CD Projekt RED]“, wird Corden konkreter – wirft ergänzend hinterher: „Ich sage nicht, dass es hundertprozentig dasselbe wie The Witcher ist.“

Aber der Nahkampf, das Pirouetten-Drehen und das Ausweichen sowie das nahtlose Hauen und Stechen „sieht wirklich sehr cool aus.“ Corden hält sich mit seinen Lobeshymnen nicht zurück, spricht davon, die Animationen seien „supergut“.

Waffen, Gegner und ein Teufelshühnchen im Fable-Reboot

Neben den Bewegungsabläufen allgemein geht Corden darauf ein, was er bei der Handhabe von Waffen beobachten durfte: „Es gibt Pfeil-und-Bogen, auch das Aktivieren von Zaubersprüchen.“ Bezüglich der Magie im Fable-Reboot wird er konkreter, berichtet von einem Zauberspruch, mit dem „eine Personengruppe vom Boden hochgehoben wurde“. Jenseits von Bewegungsabläufen und Waffenarten wurde der Insider auch Gegnertypen ansichtig – darunter einem gigantischen Huhn.

„Eine humoristische Herangehensweise, aber irgendwie auch nicht“, attestiert Corden diesem überdimensionierten Vogel. „Es sah wie ein gefährliches, gruseliges Huhn aus.“ Nebst diesem El Pollo Diablo, wird von einer Szene mit einem Werwolf berichtet, wo die Kreatur mit „Schinken, Eiern und Würsten“ aus einer Höhle gelockt wird. Wir meinen: Abseits bierernster, sich selbst wichtig nehmender Fantasy-Welten ist die Tonalität eines Fables angenehm erfrischend.

Übrigens: Wer sich auf das Fable-Reboot einstimmen möchte, wird nicht um den augenzwinkernden Trailer von der XBox Games Showcase vorbeikommen. Die Gameplay-Szenen aus diesem Trailer sollen nebenbei bemerkt jenen gleichen, die Jez Corden gesehen hat.

Insgesamt ist Corden mehr als euphorisiert von den begutachteten Spielszene. Erscheinen soll das neue Fable nach aktuellem Wissensstand bereits nächstes Jahr – und zwar für PC und Xbox Series X | S. Apropos Euphorie, Freude & Co.: Vor über zehn Jahren löste auch das Remaster des Originals Glücksgefühle bei unserem Tester aus – denn Fable Anniversary war unserer Einschätzung nach ein „ein gelungenes Remake eines Xbox-Klassikers„.

Quellen: YouTube / @GameSpot, @Rand al Thor 19, Twitter / @JBoss293, TentakelVilla