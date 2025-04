„Win-Win“ für Elder Scrolls-Fans – darum könnt ihr euch 2025 gleich doppelt freuen

Vor einem Monat war es noch Hörensagen, doch der Leak von dieser Woche scheint Gewissheit zu bringen: Ein Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion existiert nicht nur, sondern steht offenbar auch kurz vor dem Release.

Am 21. April soll es angeblich soweit sein und erste Bilder waren sogar bereits auf der offiziellen Website zu sehen, wenngleich Bethesda mittlerweile aufgeräumt hat. Für den Modder Rebelzize, der an seiner ganz eigenen Neuauflage von Oblivion in der Skyrim-Engine werkelt, ist das kein Grund zur Panik, sondern zur Freude.

Elder Scrolls-Fans gewinnen doppelt: Oblivion schlägt zwei Mal zu

Auf Twitter kommentiert er den aktuellen Leak mit den Worten: „Das echte Remake sind die Freunde, die wir unterwegs gefunden haben“, und spielt damit auf das bekannte Sprichwort an. Wer befürchtet hat, dass Rebelzize seine Arbeit am Elder Scrolls-Fan-Projekt Skyblivion angesichts von Bethesdas offiziellem Remaster einstellen würde, ist nämlich schief gewickelt:

„Um das klarzustellen, das ändert nichts für mich. Das war immer ein Projekt aus Leidenschaft und das wird es auch bis zum Ende bleiben. Für die Community ist das ein Win-Win, da ihr doppelt so viel Oblivion dieses Jahr bekommt. Nur Liebe und keinen Hass für diejenigen, die das offizielle Remaster machen.“

Vielleicht könnt ihr Skyblivion ja auch auf dem Steam Deck zocken:

In den Kommentaren bekommt er jede Menge Unterstützung und Zuspruch: „Ich vertraue deinem Projekt viel, viel mehr“, heißt es beispielsweise von KeltarDevir. Auch viele andere tun kund, dass sie sich trotz der offiziellen Oblivion-Neuauflage auf die Fan-Mod freuen. Dass Rebelzize den vierten Elder Scrolls-Teil nicht nur auf Vordermann bringt, sondern dafür auch noch die Skyrim-Engine nutzt, dürfte für viele Fans verlockend sein.

Wann genau ihr durch die Welt von Skyblivion reiten oder laufen könnt, ist derzeit noch unklar, es soll aber offenbar noch dieses Jahr so weit sein. Vielleicht haben wir dann am Ende von 2025 Diskussionen darüber, wer es besser gemacht hat: Bethesda oder ein einzelner, überaus engagierter Fan. Außer Frage steht hingegen, dass The Elder Scrolls 6 nicht dieses Jahr erscheint.

