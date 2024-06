Wird Borderlands 4 auf dem Summer Game Fest gezeigt?

Dass Publisher 2K einen großen Reveal zu einem ihrer beliebtesten Franchises im Rahmen des Summer Game Fest am kommenden Wochenende plant, wurde letzte Woche bekannt. Und dass Entwicklerstudio Gearbox laut Gründer Randy Pitchford an dem „größten Ding, das wir jemals gemacht haben“ arbeitet, wurde schon früher im Jahr großspurig angekündigt.

Und wenn dann auch noch im Sommer ein Kinofilm in diesem Franchise auf die Leinwand kommt, muss man nur 1 und 1 und 1 zusammenzählen und man erhält Borderlands. Leaker wollen nun erfahren haben, dass auf dem Showcase am Freitagabend europäischer Zeit der vierte Teil des schrägen Loot-Shooters angekündigt werden soll.

2K verspricht Reveal einer großen Nummer

Zwischenzeitlich wurde auch über einen zweiten Teil vom Borderlands-Spin-off Tiny Tina’s Wonderland spekuliert. Das RPG-Crossover hat, wie seine abgedrehte Protagonistin selbst – die auch im Borderlands-Kinofilm eine Rolle spielen wird – viele Fans. Die Franchises Mafia oder Borderlands wurden in Twitter-Diskussionen ebenfalls in den Raum geworfen. Aber ein vierter Teil der Borderlands-Hauptreihe soll es sein, wenn man diesem Eintrag im eXputer-Forum Glauben schenken mag.

Weit hergeholt ist es nicht, nachdem offiziell von 2K bestätigt wurde – als man Entwickler Gearbox von der schwedischen Embracer Group übernommen hatte – dass sich Borderlands 4 im Entwicklungsstatus befindet. Der neueste Eintrag im mannigfaltigen Universum des postapokalyptischen Ego-Shooters wäre damit sicher eines der Highlights des rund zweistündigen Showcase.

Das Opening des Summer Game Fest wird am Freitag, 7. Juni, in Los Angeles abgehalten; in Deutschland können wir die Show im Stream ab 23 Uhr Ortszeit verfolgen. Welche Veranstaltungen ihr im Rahmen des Events noch sehen könnt, haben wir euch hier aufgelistet.

Quelle: eXputer, Twitter / @summergamefest