Wird inZOI eine Multiplayer-Option haben? Das sagen die Entwickler

Fans von Real-Life-(mehr oder weniger)Simulationen blicken schon gespannt dem Ende des Monats entgegen, wenn mit inZOI ein Spiel im Early Access startet, dass das Genre revolutionieren will. Die koreanische Produktion beeindruckt schon im Vorfeld mit ultrarealistischer Grafik und verspricht schier endlose Möglichkeiten.

Der Angriff auf den seit 25 Jahren regierenden Genre-König The Sims kann wahrscheinlich nur schwer abgewehrt werden. Ein Dolchstoß wäre es sogar, würde inZOI einen Multiplayer-Modus bieten. Doch darüber machen die Entwickler nur vage Aussagen – gleichzeitig jedoch Hoffnung.

inZOI mit Mehrspieler-Modus? Ein klares Jein

Bei den Sims hat es nie einen Mehrspielermodus gegeben, auch wenn sich das bei einer Social Sim natürlich angeboten hätte. Dachten sich wohl auch einige passioniere Spieler*innen, denn immerhin gibt es Mods, dank derer ihr auch im Multiplayer-Modus unterwegs sein dürft. inZOI könnte dieses Vergnügen auch auf offiziellem Wege bieten, konkrete Aussagen darüber gibt es allerdings noch nicht. Auch wenn die Überlegungen bei den Entwickler*innen von inZOI Studio und Krafton da sind.

„Wir probieren gerade einige Mehrspieler-Features aus“, heißt es beispielsweise in einem FAQ (via PCGamer), „zum Beispiel die Möglichkeit, sich online mit anderen zu verabreden oder sie in das eigene Zuhause einzuladen.“ Genauere Details habe man dazu noch nicht bereitliegen.

Fans (beziehungsweise solche, die es werden wollen) blicken gespannt auf den 18. März, wenn es eine spezielle inZOI-Showcase geben wird, auf der alle Fragen zum Spiel beantwortet werden sollen. „Multiplayer ist ein Thema, auf das wir jetzt noch nicht eingehen können“, sagte Assistant Director Joel Lee in einer früheren Fragerunde. „Das ist ein Punkt, über den wir auf dem Event reden werden.“

Die vagen Worte lassen vermuten, dass Multiplayer sicher ein Teil von inZOI sein wird – wahrscheinlich jedoch nicht zum Start des Early Access am 28. März. Dann könnt ihr erstmal auf eigene Faust in die umfangreiche Lebenssimulation starten – und nicht nur euren eigenen Charakter kreieren, sondern auch das Verhalten der NPCs beeinflussen.

Quelle: PCGamer