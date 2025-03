Statt Hogwarts Legacy 2: Eine Alternative begeistert die Fans noch viel mehr – „habe angefangen zu weinen“

Es geschehen noch Zeichen und Wunder: Das vor etlichen Jahren schon angekündigte Witchbrook lebt! Obwohl wir schon seit einer halben Ewigkeit nichts mehr Neues zum magischen Rollenspiel gehört haben, lässt ein neuer Trailer nun viele Fans wieder träumen.

Besonders Fans von Hogwarts Legacy, die auf der Suche nach einer Alternative sind, sollten bei Witchbrook auf jeden Fall hellhörig werden. Denn Publisher und Entwickler Chucklefisch verspricht einen wahrlich zauberhaften Schulalltag, in der ihr euch auch abseits des Lernens austoben dürft.

Witchbrook statt Hogwarts Legacy 2: Warum dieses RPG schon so viele Fans begeistert

Natürlich: Mit der schicken 3D-Optik eines Hogwarts Legacys kann Witchbrook nicht mithalten. Die Entwickler*innen orientieren sich mit der pixellastigen Optik eher an Stardew Valley, wobei aber kein Funken Charme verloren geht. Das zauberhafte Küstenstädtchen Mossport umfasst derweil neben der titelgebenden Witchbrook Akademie noch einiges mehr.

Während ihr an der Schule zur Hexe ausgebildet werdet, inklusive Zaubersprüchen und Besenfliegen, könnt ihr euch in der Umgebung dem Alltag der Bewohner*innen anschließen. Die komplette Bevölkerung, so heißt es in der Beschreibung von Chuckefish, geht einem aktiven Leben in Mossport nach. Darüber hinaus dürft ihr euch über wechselnde Jahreszeiten freuen, denn die Zeit hält trotz aller Magie garantiert nicht für euch an.

Hier seht ihr den Trailer zu Witchbrook in voller Länge:

Nebenbei könnt ihr Freundschaften schließen, die große Liebe finden, euer eigenes Haus einrichten, Zaubertränke brauen, in den hiesigen Läden shoppen gehen, an geheimen Ritualen teilnehmen und noch vieles mehr. Übrigens nicht nur allein: Auch ein Koop-Modus für bis zu vier Spieler*innen steht von Anfang an zur Verfügung.

Wann erscheint Witchbrook?

Der erste Trailer zu Witchbrook nach einer sehr langen Zeit des Wartens, welcher zuerst im Rahmen der jüngsten Nintendo Direct vorgestellt wurde, begeistert bereits die Fans. Auf Reddit heißt es etwa von eine*r Nutzer*in: „Ich habe buchstäblich angefangen zu weinen“ – und ist damit nicht allein.

Lesetipp: Alle Infos zu Hogwarts Legacy 2 findet ihr in unserer Übersicht

Auch auf Youtube sind die meisten Kommentare voller Lob. Insbesondere deshalb, weil der Release endlich mehr oder weniger greifbar ist. Witchbrook soll im Winter 2025 für PC, Nintendo Switch und die Xbox-Konsolen erscheinen. Eine Ankündigung zur PlayStation gibt es bislang allerdings nicht.

Ein Preis steht derzeit nicht fest, es gibt aber trotzdem noch eine weitere spannende Neuigkeit. Im Xbox Game Pass ist Witchbrook ab dem ersten Tag enthalten, sprich Abonnenten müssen keinen weiteren Cent ausgeben. Da es aber bis zur Veröffentlichung noch etwas dauert, kann in der Zwischenzeit ein Neustart in Hogwarts Legacy durchaus spaßig sein.

Quelle: YouTube / Chucklefish, Reddit / @Jolly-Case-7190