The Witcher-Wahnsinn jetzt endlich enthüllt – “Ich bin begeistert“

Fans des von Andrzej Sapkowski erdachten Fantasy-Kosmos werden dieser Tage bestens mit Inhalten versorgt – denn zum einen hat mit Kreuzweg der Raben der Prequel-Roman endlich seine deutschsprachige Veröffentlichung erfahren, zum anderen machte der grummelige Monsterjäger jüngst im Trailer zur vierten Staffel der Netflix-Serie seine Aufwartung.

Und jetzt gibt’s auch aufseiten der neunten Kunst Neues – also den Comics. Anders gesagt: Mit The Witcher: Blood Stone wurde jetzt jene kommende Comic-Reihe enthüllt, die mit ihrer ersten Ausgabe im Januar nächsten Jahres ihren Auftakt tun wird. Welche bildgewaltige Story rund um den Schlächter von Blaviken erwartet Fans also?

The Witcher: Blood Stone jetzt präsentiert

„Geralt steht einem tödlichen Labyrinth aus Höhlen und legendären Monstern in The Witcher: Blood Stone gegenüber“, hieß es am 17. September in der Bekanntmachung des Twitter-Account @DarkHorseComics. Die angehängten, vier Abbildungen zeigen unterschiedliche Cover-Designs, gepinselt von namhaften Künstler*innen wie Gigi Cavenago (Batman/Dylan Dog, The Magic Order) oder Pius Bak (Eat the Rich, Slighty Exaggerated). Was steckt jedoch erzählerisch drin, was mit seiner Deckblatt-Gestaltung so lockt?

Offizielle Bekanntgabe auf Twitter:

Der dazugehörige Blog-Eintrag zu The Witcher: Blood Stone liefert weitere Infos zu den auf Papier gedruckten Abenteuern, die uns in den vier Comics entgegen flattern werden: Im Zentrum der Geschichte steht eine alte Zwergenmine – die einerseits Schatzsucher*innen anzieht, andererseits soll dort ein gehörntes Monster sein Unwesen treiben. Und da kommt unser Geralt von Riva ins Spiel, den es in dieselbe Gegend mit ihren todbringenden Überraschungen verschlägt. Soweit zur erzählerischen Ausgangssituation, geschrieben von einem Dark Horse-Autoren.

Daniel Freedman ist Comic-Liebhaber*innen allgemein und Dark Horse-Kenner*innen speziell kein Unbekannter. Immerhin verantwortete er alleine für das renommierte Verlagshaus aus Milwaukie, Oregon in seiner Funktion als Autor solche Graphic Novels wie das postapokalyptische Kali, oder den Dark Fantasy-Roman Birdking – nebst weiteren Kreativprojekten. „Ich bin begeistert, meine Spuren in der legendären, langjährigen Fantasy-Serie The Witcher hinterlassen zu dürfen“, wird er zu Blood Stone zitiert. Mit Freedman scheint also ein versierter Geschichtenerzähler mitzuwirken.

Die Veröffentlichung der ersten Ausgabe von The Witcher: Blood Stone ist für den 28. Januar 2026 vorgesehen. Wann und ob eine deutschsprachige Übertragung erscheint, ist bis dato nicht bekannt – von einer solchen Veröffentlichung ist aber stark auszugehen. Wer auf den Fantasy-Kosmos aus der Feder von Sapkowski steht, nichtsdestotrotz nach Abwechslung dürstet, darf sich von The Blood of Dawnwalker beeindrucken lassen.

