World of Tanks trifft The Walking Dead – mit exklusivem Battle Pass

Das kostenlose und actiongeladene Panzer-MMO World of Tanks bereitet seinen Spieler*innen ein besonderes Event: Vom 6. bis zum 17. November können sich Fans auf einen speziell gestalteten Battle Pass zur erfolgreichen Zombie-Serie The Walking Dead freuen. Mit exklusiven kosmetischen Items und Belohnungen bringt Entwickler Wargaming die postapokalyptische Atmosphäre auf PlayStation 4, Xbox One und PC ins Spiel.

Das Event erlaubt euch, in eine Welt der Zombie-Apokalypse einzutauchen, während ihr das Panzer-Gameplay von World of Tanks erlebt. Neben den thematischen Belohnungen verspricht Wargaming eine einzigartige visuelle Integration der Serie ins Spiel, die sowohl in der Gestaltung der Fahrzeuge als auch bei Details auf der Map spürbar wird.

World of Tanks: Details zum The Walking Dead Battle Pass

Der speziell gestaltete Battle Pass enthält laut Publisher Wargaming zahlreiche exklusive Inhalte, die für Fans von The Walking Dead eine besondere Note setzen. Hier könnt ihr kosmetische Gegenstände freischalten, die direkt von der Serie inspiriert sind: Dazu zählen Skins für eure Panzer, Embleme und andere thematische Anpassungen. Die Belohnungen sind dabei nur während des Event-Zeitraums – vom 6. bis 17. November – erhältlich, was eure Teilnahme zur Voraussetzung macht.

Wargaming hat außerdem angekündigt, dass die Karten für die Dauer des Events passende Details zum Chaos der Zombie-Apokalypse erhalten. Ob zerstörte Städte, Überbleibsel gescheiterter Fluchtversuche oder ein schaurig stimmungsvoller Soundtrack – Spieler*innen sollen die Welt von The Walking Dead bei jeder Schlacht fühlen können.

Aber seht selbst:

Belohnungen und Boni für das Event

Neben rein optischen Anpassungen könnt ihr weitere Items ergattern, die euch auch nach Ende des Events Vorteile bieten könnten. Das Sammeln spezifischer Battle Pass-Punkte eröffnet euch Zugang zu einer Vielzahl von Belohnungen, die nicht nur ins Auge stechen, sondern euer taktisches Arsenal erweitern.

Darüber hinaus gibt es kleinere Boni für eure Fortschritte im Battle Pass. Seid ihr besonders aktiv? Dann könnte sich die Teilnahme gleich doppelt lohnen – sowohl in der Darstellung eurer Panzer als auch bei spielinterner Währung oder Verbrauchsgegenständen.

Lohnt sich der Premium-Pass für das Event?

Für Spieler*innen, die einen Premium-Pass besitzen, könnte es zusätzliche Überraschungen geben. Wargaming hat versprochen, einige spezielle Inhalte für Besitzer*innen des existierenden World of Tanks Premium-Passes zugänglich zu machen. Solltet ihr also bereits den erweiterten Zugang nutzen, lohnt es sich, die Features des Events besonders im Auge zu behalten.

Natürlich können auch Spieler*innen ohne Premium-Pass auf die neuen Inhalte zugreifen, wenn sie sich entsprechend im Event engagieren. Die Belohnungen sind auf alle Teilnehmer*innen abgestimmt, auch wenn die besonders exklusiven Inhalte vielleicht nur mit besonderen Voraussetzungen erreichbar sind.

Die Community zeigt Begeisterung

Fans von World of Tanks und The Walking Dead scheinen bereits jetzt gespannt auf das Event zu sein. Erste Hinweise und die Trailer zu der Kooperation haben in Community-Foren lebhafte Diskussionen ausgelöst. Viele äußern ihre Begeisterung über die Idee, die tiefgreifende Atmosphäre von The Walking Dead in die Welt der Panzerkämpfe zu bringen.

Dabei wird besonders Augenmerk auf die Qualität der Event-Inhalte gelegt. Spieler*innen sind daran interessiert, wie authentisch die Integration der Serie umgesetzt wird und ob die Belohnungen wirklich den hohen Erwartungen gerecht werden können. Es bleibt spannend, wie Entwickler Wargaming auf diese Wünsche eingeht.

Wer den Kampf gegen Zombies und die saisonalen Belohnungen nicht verpassen möchte, sollte sich das Event in World of Tanks genauer ansehen. Die The Walking Dead-Integration verspricht ein vielseitiges, optisch einzigartiges Erlebnis und erweitert die Möglichkeiten des Spiels während des Zeitraums vom 6. November (5:30 Uhr) bis 17. November (4:30 Uhr). Wargaming zielt damit darauf ab, Fans neuer und außergewöhnlicher Inhalte zu begeistern.

