World of Tanks wird zum Sammelkartenspiel und bringt die Panzergefechte auf euren Tisch

Der Strategieklassiker World of Tanks bekommt eine neue Dimension: Ab sofort könnt ihr die ikonischen Panzergefechte als Sammelkartenspiel erleben. Entwickelt von Archon Studio in Zusammenarbeit mit Wargaming bringt World of Tanks: The Card Game die Spannung des digitalen Schlachtfelds direkt auf euren Tisch. Die Veröffentlichung des Spiels markiert einen spannenden Schritt in der Geschichte der Marke und bietet als ersten Einstieg nationale Starterdecks für Deutschland und die USA.

Das Kartenspiel richtet sich an zwei Spieler*innen und verspricht schnelle, intensive Gefechte von 15 bis 35 Minuten Spielzeit. Neben legendären Fahrzeugkarten, die die Vielseitigkeit des Panzerkriegs abbilden, könnt ihr euer Deck durch Booster-Packs erweitern, um eure eigene Strategie zu perfektionieren. Archon Studio und Wargaming legen dabei großen Wert auf taktische Tiefe und die authentische Übertragung der Panzer-Mechaniken auf Kartenformat.

World of Tanks: Ein Sammelkartenspiel mit taktischer Tiefe

In World of Tanks: The Card Game geht es den Machern zufolge nicht nur darum, die Fahrzeuge eures Gegners zu zerstören, sondern durch clevere Entscheidungen und optimale Besatzungseffekte den Sieg zu erringen. Alle fünf Fahrzeugtypen, die ihr aus dem Videospiel kennt, sind vertreten – vom leichten Aufklärer bis zum schweren Panzer. Die aktuellen Starterdecks basieren thematisch auf Deutschland und die USA, wobei es bereits Hinweise auf zukünftige Nationen als Erweiterungen gibt.

Die Fahrzeugkarten im Spiel haben verschiedene Seltenheitsstufen, die direkt eure strategischen Möglichkeiten beeinflussen. Durch die Booster-Packs, die jeweils 10 Karten enthalten, könnt ihr gezielt verstärken, tauschen oder neue Deckideen entwickeln. Dabei bleibt euch die Freiheit, das Schlachtfeld entweder mit massiven Stahlkolossen oder einer Vielzahl wendiger Leichtpanzer zu dominieren.

Strategischer Deckaufbau für individuelle Taktiken

Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist der Deckaufbau, der zahlreiche Möglichkeiten bietet, euer Set individuell anzupassen. Mit insgesamt 40 Karten pro Deck – exklusive Basiskarten – könnt ihr Risiko und Strategie geschickt kombinieren, um in den Gefechten zu dominieren. Das macht das Kartenspiel gleichermaßen spannend für erfahrene Taktiker*innen und Einsteiger*innen.

Die Integration von Boostern bietet flexible Optionen, ohne dabei die Balance des Spiels zu gefährden. Damit hat Archon Studio eine Ebene der Entscheidungsfreiheit geschaffen, die Fans komplexer Kartenspielformen begeistern dürfte.

Archon Studio schlägt neue Wege ein

Hinter diesem innovativen Ansatz steht Archon Studio, das bereits durch Brettspiele wie Heroes of Might & Magic III: The Board Game bekannt ist. Laut Robert Mańkowski, Game Designer bei Archon Studio, war die Arbeit an World of Tanks: The Card Game besonders faszinierend. Die größte Herausforderung bestand darin, zentrale Mechaniken wie Schussweite und Besatzungseffekte in ein Kartenspiel zu übertragen.

Auch für Wargaming ist der Schritt ins Sammelkartenspiel-Genre ein spannender Moment, mit dem die Marke neue Spieler*innen begeistern möchte. Die solide Partnerschaft zwischen Archon Studio und Wargaming lässt Fans auf weitere Adaptionen hoffen.

Begeisterung bei Spieler*innen und Ausblick

Das frisch veröffentlichte Kartenspiel stößt bereits auf großes Interesse innerhalb der Community. Spieler*innen haben auf Discord begonnen, erste Strategien zu teilen und Karten zu tauschen. Die Aussicht auf zusätzliche Erweiterungen und neue Nationendecks sorgt dabei für anhaltende Begeisterung.

Mit World of Tanks: The Card Game setzen Wargaming und Archon Studio einen kreativen Akzent im Sammelkartenspiel-Genre. Ob Veteranen des digitalen Schlachtfelds oder Fans von Kartenspielen – dieses Spiel füllt garantiert einige lange Abende mit taktischen Gefechten.

