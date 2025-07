Wuchang: Fallen Feathers – Grauenhafte Wertungen auf Steam, der Grund ist ärgerlich

Das chinesische Soulslike Wuchang: Fallen Feathers ist erst gestern für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erschienen und darf sich eigentlich über vernünftige Kritiken freuen.

Eine grundsolide Umsetzung der bekannten Souls-Formel trifft auf Hochglanz-Grafik à la Unreal Engine 5 und einige frische Ideen. Doch auf Steam haben Spieler*innen einiges zu meckern: Fast 25.000 Rezensionen sind dort bereits zu finden und davon sind nur popelige 39 Prozent positiv (Stand: 28. Juli, 9:32 Uhr). Woran liegt das?

Wuchang: Fallen Feathers – Absturz auf Steam direkt zu Release

Das fragt man sich natürlich immer, wenn ein Spiel derart katastrophal auf Steam startet. Bei Wuchang: Fallen Feathers stammt ein Großteil der Rezensionen aus China, was angesichts der Herkunft des verantwortlichen Entwicklerstudios Leenzee nicht unbedingt verwundert – auch Black Myth: Wukong konnte sich über viel Unterstützung aus dem Heimatland freuen. Nur ist es bei Wuchang leider das genaue Gegenteil, denn die Spieler*innen sind ganz schön ungehalten.

Hauptkritik? Die schlechte Performance des Soulslikes, trotz eigentlich ausreichender Hardware wie einem i7-14700KF-Core und einer RTX 4070 oder einem i9-12900kf-Kern und einer RTX 5090, wie Nutzer*innen berichten. Unser Tester Jens schrieb hingegen, dass er mit seinem PC (i7 14700K, RTX 5080) auch ohne Frame Generation keine Einbrüche bei der Bildrate erlitt. Aber wie heißt es so schön? Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.

Passend zum Thema: Einsteigertipps für Wuchang als Video

Schließlich hat auch das Studio hinter Wuchang: Fallen Feathers in einem Statement zugegeben, dass bei der Optimierung derzeit noch Luft nach oben herrscht: „Wir sind selbstbewusst, was die Performance des Spiels für unsere empfohlenen Anforderungen angeht, aber wir arbeiten an der Optimierung.“ Bleibt zu hoffen, dass sich hier schnell eine Lösung findet, um das tiefrote „Größtenteils negativ“ auf der Steam-Seite des Spiels aus der Welt zu schaffen.

Weitere Probleme von Wuchang

Nun ist die instabile Performance leider nicht das einzige Problem, das Wuchang: Fallen Feathers derzeit auf dem PC plagt. So existieren in einigen Regionen offenbar Abweichungen vom angedachten Preis und manche Vorbesteller*innen warten noch immer vergeblich auf ihre exklusiven Ingame-Gegenstände. Auch hier wissen die Entwickler*innen von Leenzee bereits Bescheid, wie aus dem erwähnten Statement hervorgeht.

„Diese Probleme hätten niemals auftreten sollen, und wir bereuen zutiefst die Unannehmlichkeiten und negativen Erfahrungen, die einige Spieler aktuell erleben“, heißt es. Man bedanke sich für die Geduld und arbeite bezüglich aller Kritikpunkte an schnellstmöglichen Lösungen. In der Zwischenzeit lohnt sich vielleicht ein Blick auf unseren Test zu Wuchang: Fallen Feathers, der erklärt, was das Spiel inhaltlich zu bieten hat.

