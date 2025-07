Wuchang: Fallen Feathers – Spielzeit: So lange braucht ihr für das Soulslike aus China

Mit Wuchang: Fallen Feathers erreicht uns ein weiteres Action-Rollenspiel aus China, bei dem Parallelen zu Black Myth: Wukong und anderen Soulslikes wohl kein Zufall, sondern Absicht sein dürften.

Euch erwarten also eine Unreal Engine 5-Hochglanzgrafik, ein anspruchsvolles Kampfsystem und natürlich eindrucksvolle Bosskämpfe. Doch wie steht es um die Spielzeit von Wuchang: Fallen Feathers? Rast ihr durch das chinesische Soulslike durch oder seid ihr länger damit beschäftigt? Wir verraten alles zur ungefähren Spieldauer.

Wuchang: Fallen Feathers – So lange beschäftigt euch das Soulslike

Ein internes Urteil können wir dank unseres freien Redakteurs Jens Bremicker fällen, der Wuchang: Fallen Feathers für uns getestet hat. Er gibt an, rund 56 Stunden bis zu den Credits gebraucht zu haben und hat dabei viel erkundet, aber nicht jede Nebenquest abgeschlossen, hing außerdem auch mal an dem ein oder anderen fiesen Bosskampf. Esst ihr Soulslikes zum Frühstück und besteht jede Begegnung mit fliegenden Fahnen, könntet ihr also etwas schneller sein.

Lesetipp: Neue PlayStation-Spiele abseits von Wuchang

Ähnliche Zahlen gab es einst von den Entwickler*innen bei Leenzee: Wie man gegenüber GamingBolt in einem Interview verriet, soll es durchschnittlich 40 bis 60 Stunden dauern, bis ihr in Wuchang: Fallen Feathers den Abspann zu Gesicht bekommt. Unterschiede treten natürlich basierend darauf auf, wie viel Nebenaufgaben ihr absolviert und wie gut ihr die Herausforderungen bewältigt. Noch deutlich mehr Zeit könnt ihr investieren, wenn ihr die drei verschiedenen Enden erleben wollt.

So lang wie Dark Souls? Oder eher wie Mortal Shell?

Zu solchen Ergebnissen sind offenbar auch andere Gaming-Magazine gekommen. Mitchell Saltzman von IGN gibt beispielsweise an, 45 Stunden gebraucht zu haben, während Jason Rodriguez bei GameSpot davon spricht, dass nur die Story euch etwa 25 bis 35 Stunden beschäftigt, ihr allerdings mit 40 bis 50 Stunden rechnen solltet, wenn ihr viel erkundet. Wuchang: Fallen Feathers fällt also eher in die Kategorie Lies of P oder Dark Souls, statt Thymesia oder Mortal Shell, was die Spielzeit angeht.

Hört ihr nicht gerade auf den Namen LetMeSoloHer oder seid dafür bekannt, Souls-Bosse mit einem Saxophon oder einer Tanzmatte zu besiegen, dürftet ihr euch demnach auf eine ungefähre Spieldauer von 40 bis 55 Stunden einstellen. Ob die nun mit hochqualitativem Inhalt oder eher drittklassigen Bosskämpfen gefüllt sind? Das erfahrt ihr in unserem Test zu Wuchang: Fallen Feathers.

Quelle: GameSpot, GamingBolt, IGN