Wuchang: Fallen Feathers – Diese Verbesserungen versprechen die Entwickler – „riesiges Potenzial“

Mit Wuchang: Fallen Feathers ist letzte Woche nach Black Myth: Wukong das nächste große Soulslike aus China gelandet, erlebt aber leider einen durchwachsenen Start.

Zwar konnte es bei Kritiker*innen durchaus respektable Wertungen abstauben, nicht zuletzt, weil es die bekannte FromSoftware-Formel mit neuen Ideen auffrischt. Auf Steam hagelt es allerdings negative Wertungen: Grund dafür ist die Technik, aber auch fehlende Vorbestellerboni. Die Entwickler*innen gelobten nun Besserung und gewähren Einblicke, woran sie werkeln.

Wuchang: Fallen Feathers – Diese Änderungen sollen kommen

In einem Statement auf Steam entschuldigte man sich zunächst einmal erneut für die „Unannehmlichkeiten“ und bedanke sich bei allen Spieler*innen von Wuchang: Fallen Feathers für ihre Geduld und das Feedback. Als ersten konkreten Kritikpunkt nimmt man sich die teilweise nicht ausgehändigten Boni von Käufer*innen der Deluxe Edition zur Brust. Als Entschädigung soll nicht nur ein Outfit, sondern auch drei weitere Deluxe-Kostüme sowie vier Waffen winken.

Außerdem bekommen alle Spieler*innen auf allen Plattformen drei Kopfbedeckungen umsonst. Eine Entschuldigung, über die sich sicherlich viele freuen werden, erst recht, wenn sie aufgrund der technischen Probleme noch nicht zu viel Zeit investiert haben. Denn ja, die Technik ist nach wie vor das größte Sorgenkind. Entsprechend will man sich der folgenden Lösungen widmen:

Abstürze auf verschiedenen Geräten beheben

Bildrate verbessern und Lag auf bestimmten Grafikkarten reduzieren

Die Standardeinstellungen für manche Grafikkarten optimieren

Die Geschwindigkeit vom Aufstehen korrigieren, wenn man umgeworfen wurde

Schaden und Zahl der Fallen reduzieren

Zusammenprall-Resistenz von manchen Gegnern auf niedrigem Level reduzieren

Den Druck zur Erkundung in manchen Gebieten reduzieren

Verursachte Probleme durch fehlende Gegenstände lösen, die zu Unterbrechungen bei Quests geführt haben

KI von Monstern und Bossen verbessern

Textur-Qualität in niedrig aufgelösten Gegenden verbessern

Asset-Details und Präzision in manchen Regionen verbessern

Ihr seht: Das Team von Leenzee bemüht sich, Wuchang: Fallen Feathers auf Vordermann zu bringen, auch, wenn das vielleicht ein wenig dauern mag. Die Durchschnittsbewertung bei Steam ist mittlerweile immerhin aus dem tiefroten Bereich herausgeklettert und steht nun bei 40 Prozent, sprich dem Prädikat „ausgeglichen“ (bei über 25.000 Rezensionen, Stand: 28. Juli 17:22 Uhr).

Skepsis und Unterstützung von Fans

Die Spieler*innen freuen sich natürlich, dass man Wuchang: Fallen Feathers nicht einfach links liegen lässt, sondern sich um das Spiel kümmert. Unter dem Steam-Post sind entsprechend einige positive Kommentare, so etwa von DeathWing1306, der oder die schreibt: „Ich warte vorsichtig auf Patches. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, ich habe Wukong wirklich geliebt und dieses Spiel scheint sehr ähnlich zu sein.“

„Außerdem liebe ich die Optik des Spiels, das Kampfsystem, das Thema, es hat riesiges Potenzial, eines der besten Soulslikes zu werden, aber die Performance hat es für mich echt gekillt. Viel Erfolg auf der Reise, ich werde dabei sein und warten.“ Vielleicht wird die Geduld am Ende ja belohnt. Ob dem wirklich so kommt? Da sind einige andere wiederum skeptisch.

Viele kritisieren die Entwickler*innen nämlich für den Zustand des Spiels und halten von den Versprechungen nichts, bis sie auch wirklich in die Tat umgesetzt worden sind. Außerdem hoffen viele, dass man das Spiel nicht zu leicht macht, wie sich in den oben ausgeführten Stichpunkten andeutet. Die aktuellen Stärken und Schwächen des chinesischen Soulslikes skizzieren wir in unserem Test zu Wuchang: Fallen Feathers.

