Xbox als Handheld? Boss Phil Spencer bekennt sich zu neuem Konsolen-Wunsch

Dass Microsoft mit einer Handheld-Konsole liebäugelt, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Gerüchte und Interview-Fetzen deuteten in der Vergangenheit bereits auf eine mögliche portable Version der Xbox hin.

Nur fügt sich dem Bild ein neues Puzzlestück hinzu, dass die Intentionen des Unternehmens rot unterstreicht: Xbox-Chef Phil Spencer deklariert: „Ich denke, wir sollten einen Handheld haben“, während er einen Ausblick auf die Zukunft von Microsofts Gaming-Hardware gewährt.

Kommt denn nun die Xbox als Handheld? Phil Spencer lässt heiße Hinweise fallen

Phil Spencer, verantwortlich für Microsofts Gaming-Abteilung, ist bekanntermaßen ein Fan der Idee, eine eigene Handheld-Konsole in der Xbox-Produktlinie auf den Markt zu bringen. Besonders eindrücklich wurden seine Vorstellungen diesbezüglich bei einem Interview im März 2024. Allerdings wollte er sich damals noch nicht so richtig einer bevorstehenden Umsetzung verschreiben. Lediglich zu der Aussage, das Xbox-Team würde verschiedene Hardware-Formfaktoren erforschen, ließ er sich hinreißen.

Etwas selbstbewusster zeigt er sich in einem kürzlichen Interview mit IGN, in dem er zu der Möglichkeit einer Xbox-Handeld-Konsole befragt wird. Nachdem er nochmal bestätigt, dass es seiner Meinung nach einen Handheld von Microsoft geben sollte, sagt er weiter: „Unsere Zukunft in Bezug auf Hardware ist ziemlich großartig und die Arbeit, welche das Team mit verschieden Formen, verschiedenen Spielweisen erbringt, ist für mich sehr aufregend“.

Mit Hinblick auf das Xbox Games Showcase, währenddessen das Interview stattfand, sieht Spencer den tagesaktuellen Fokus bei den neuen Spielen. Jedoch „wird die Zeit kommen, dass wir mehr über kommende Plattformen sprechen.“ Unter dem Vorwand einer hypothetischen Frage möchte der Interviewer wissen, ob eine eventuelle Xbox in der Handheld-Version eher Streaming-basiertes oder lokales Spielen unterstützen würde. Spencer antwortet bedacht, dass er einen lokalen Modus, wie er bei Konsolen wie dem Steam Deck verfügbar ist, als wichtig empfindet. Dies deckt sich mit seinen früheren Aussagen dazu, eine kompakte Erfahrung zu bevorzugen.

Sein Gesprächspartner fasst seine eigene Einschätzung zu den vorsichtigen Infos zusammen, in dem er den Zuschauenden nahelegt: „Ihr könnt zwischen den Zeilen lesen.“ Damit ist natürlich trotzdem noch keine offizielle Ankündigung erfolgt, jedoch würde sich Spencer vermutlich nicht öffentlich so weit aus dem Fenster lehnen, wenn im Hardware-Labor von Microsoft gerade keine Maschinen ruckeln. Vorerst heißt es aber abwarten und weiter interpretieren. In der Zwischenzeit lässt sich immerhin noch aus den Ankündigungen des Xbox Games Showcase schöpfen.

Quellen: IGN