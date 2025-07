Xbox: Ankündigung zu lang ersehntem Spiel – Fans können ihr Glück kaum glauben

Die gamescom steht in wenigen Wochen wieder einmal an und bietet für Videospielfans aus aller Welt die Möglichkeit, sich zu treffen, auszutauschen und nicht zuletzt natürlich taufrisch Hand an ein paar kommende Titel zu legen. Und nach der Rückkehr von Nintendo auf die Messe sind mit den japanischen Unternehmen und Microsofts Xbox auch wieder zwei der drei Konsolengiganten am Start.

Zweitgenannter brachte kürzlich auch schon die Kunde unter die Fans, welche Titel am Stand von Xbox in der Besucherhalle 7 zum Anzocken bereitstehen. Besonders ein lang erwarteter Titel fällt auf und sät schon fast ungläubige Euphorie unter den Fans.

Hollow Knight Silksong auf der gamescom 2025 anspielbar

Die Rede ist natürlich von Hollow Knight Silksong, dem lang ersehnten Nachfolger des atmosphärischen Metroidvanias aus dem Jahre 2017, der schon von langer Zeit angekündigt, mit einem Trailer versehen und Fans versprochen wurde. Enttäuschungen über verstrichene Release-Zeitfenster wechselten sich mit falsch gestreuten Gerüchten ab – längst spalteten sich die Fans in die Lager der Zweifler und Gläubigen, wandten sich vom Silksong-Subreddit ab. Xbox schürt aber berechtigte Hoffnungen.

So sei auf der gamescom 2025 eine neue Demo-Version von Hollow Knight Silksong auf dem kommenden Xbox-Handheld Rog Ally spielbar. Zu dessen Release soll auch das Metroidvania erscheinen; auch wurde es schon auf der Nintendo Switch 2-Showcase im April noch für dieses Jahr angekündigt. Die lange Leidenszeit der Fans scheint also zum Ende zu kommen. „Heilige Sch***, das ist echt“, schreibt AlexUkrainianPerson auf Reddit.

Wohlgemerkt im Hollow Knight-Unterforum – die Silksong-Sparte hatten viele Fans mittlerweile verlassen, weil es dort von Falschmeldungen und absichtlichen Irreführungen, sogenannten Silkposts, nur so wimmelte. „Ich dachte, ich hätte das Silksong-Reddit verlassen – warum bekomme ich das dann angezeigt?“, hatte sich thecatisawake gewundert. „Ich werde mich niemals von diesem seelischen Schmerz erholen.“

Die Fans rüsten sich jedenfalls für eine neue Welle der Euphorie – dieses Mal offensichtlich zurecht. Immerhin war schon vor rund drei Monaten angekündigt worden, dass es auch in einem Videospielmuseum in Melbourne eine Demo-Version zu Hollow Knight Silksong auszuprobieren gebe.

Quellen: Xbox.News, Reddit / AlexUkrainianPerson, thecatisawake