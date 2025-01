Xbox-Controller sorgt für Verwirrung – „Ist das eines dieser Parodievideos?“

Derzeit läuft die Consumer Electronics Show 2025 (CES) in Nevada und zahlreiche Hardware-Hersteller aus der Unterhaltungselektronik präsentieren ihre Neuerungen. Dabei geht es nicht immer nur um leistungsfähige Laptops, Grafikkarten und SSDs.

Für Gaming-affine Zuschauer*innen könnte ein Produkt von Hyperkin für ungläubiges Augenreiben gesorgt haben. Der Joypad-Hersteller hat eine neue Version seines Modells Competitor vorgestellt, der sich zunächst einmal an Xbox- und PC-Gamer*innen richtet – allerdings mit einer besonderen Vorliebe.

Xbox-Controller sieht aus wie Konkurrenzprodukt

Auf den ersten Blick könnte der neue Competitor nämlich fast ein PlayStation 5-Controller sein. Nur das Xbox-Logo im Zentrum verrät ihn auf Anhieb. Ansonsten aber fällt zunächst das prominente Weiß an den Griffen und um die Buttons auf. Auch die Richtungstasten links sind klar an Sonys Controller angelehnt und entfernen sich optisch umso stärker vom D-Pad der Xbox-Versionen. Überhaupt wirkt das ergonomische Design viel eher wie ein DualSense-Controller.

Generell gelten die Controller von Sonys Konsolen vom Handling her als angenehmer als die vom Microsoft-Konkurrenten. Mit dem Competitor (übersetzte etwa Mitbewerber) – der diesen Namen sicher nicht zu Unrecht trägt – können eingefleischte Xbox-Konsoleros und PC-Zocker*inneren auf das Beste aus beiden Welten zugreifen. Der Hyperkin-Controller soll nur mit Kabel verfügbar sein und kommt voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 auf den Markt, schreibt The Verge.

Unter einem Präsentationsvideo (via IGN) kommentieren zahlreiche User die offensichtliche Inspiration, wittern teilweise sogar eine Urheberrechtsklage. „Ist das eines dieser Parodievideos“, fragt einer. „Bruder, das ist nur ein PS5-Controller mit einem Xbox-Logo.“, während ein anderer die Weisheit „Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließ dich ihnen an“ bemüht.

Mittig an der unteren Seite des Controllers befindet sich ein Button zum Mikrofon abstellen; auch die Trigger auf der Oberseite sind mehr an den DualSense-Controller angelehnt. Immerhin: Die Lichter unterhalb der Buttons leuchten in giftigem Grün. Ein bisschen Xbox-Feeling will ja gewahrt werden. Währenddessen hat Nvidia angekündigt, wie sie in PUBG das Spielerlebnis revolutionieren wollen.

