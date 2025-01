Xbox Developer Direct: Bald gibt es mehr Infos zu Doom, Expedition 33 & einer Überraschung

Das neue Jahr hat begonnen und zumindest aus Sicht der Xbox könnte es ein verdammt gutes werden: Microsoft hat in der jüngeren Vergangenheit viel eingekauft und kann mittlerweile auf ein vielversprechendes Angebot an Spielen zurückblicken. Ein paar davon sehen wir demnächst in einer Developer Direct.

Nachdem es zuletzt noch ein Gerücht war, bestätigte Microsoft jetzt, dass noch im Januar ein spezielles Event vor der Tür steht. Mit dabei? Das neue Doom, das spannende Rollenspiel Clair Obscur und noch mehr. Auch eine echte Überraschung wollen die Xbox Studios abliefern.

Xbox Developer Direct: Dann findet das Event statt

Was zuvor der Leaker eXtas1s angedeutet hat, wurde nun ganz offiziell gemacht: Am 23. Januar 2025 um 19:00 Uhr findet die Xbox Developer Direct statt. Ein kleines Livestream-Event, in der Microsoft verschiedenen Studios die Chance gibt, mehr von ihren aktuellen Projekten zu präsentieren.

Gezeigt werden in diesem Jahr drei Spiele, die wir schon mal zu Gesicht bekommen. So zeigt id Software mehr von Doom: The Dark Ages, während Compulsion Games neue Einblicke in South of Midnight gewährt. Ebenfalls mit an Bord der Developer Direct ist Sandfall Interactive, die mit Clair Obscur: Expedition 33 beschäftigt sind.

Lese-Tipp: Warum das neue Doom für die PS5 erscheint, erklärt der Xbox-Chef

Damit aber nicht genug: Noch ein weiteres Spiel soll im Rahmen der Developer Direct angekündigt werden. Daraus macht Microsoft jedoch noch ein Geheimnis. Es ist lediglich von einem „brandneuen Spiel“ die Rede – ob es eventuell das Oblivion Remake ist, welches zuletzt sehr heiß in der Gerüchteküche gekocht wurde?

Gameplay und Releasetermine?

Was genau von den einzelnen Spielen gezeigt wird, bleibt übrigens unklar. Im Falle von Doom: The Dark Ages erwarten wir jedoch sehr ausführliche Spielszenen, denn immerhin spricht Microsoft von einem „full game reveal“, also einer vollständigen Enthüllung des Shooters. Es dürfte demnach blutig und sehr metal-lastig werden.

Im Falle von South of Midnight und Clair Obscur: Expedition 33 würde es uns nicht überraschen, wenn erstmals über die Releasetermine gesprochen wird. Vor allem zu Ersterem wurde in der jüngeren Vergangenheit bereits spekuliert, dass es eventuell schon im März erscheint – die Developer Direct käme also sehr gelegen.

Ihr seht: Es besteht einiges an Potenzial für eine spannende Xbox Developer Direct. Noch mehr spannende Spiele stellen wir euch derweil in unserer Monatsvorschau vor.

Quelle: Twitter / @eXtas1stv, Microsoft