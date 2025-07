Xbox: Dieses Feature streicht man jetzt komplett – „wie können sie das ohne Warnung machen?“

Die Xbox mag primär als Spielekonsole gedacht sein, aber ihr könnt auf dem Gerät tatsächlich auch Filme und Serien schauen. Entweder dank Streaming oder aber, wenn ihr die entsprechenden Bewegtbildproduktionen vorher digital erworben habt.

Nun: Letzteres geht jetzt nicht mehr. Genauer gesagt, seit dem 18. Juli nicht mehr, denn Microsoft hat den Verkauf von Filmen und „TV-Inhalten“ sowohl auf der Xbox als auch auf anderen Windows-Geräten eingestellt. Ohne Vorwarnung und eine letzte Chance, noch einmal shoppen zu gehen. Inmitten dieser traurigen Kunde gibt es aber auch eine gute Nachricht.

Auf Xbox und Windows-Geräten: Kein Kauf von Filmen und Serien mehr möglich

Verkündet wurde das Ganze still und heimlich in einer FAQ auf der Support-Seite von Xbox. Dort verkündet man, dass der Erwerb von Filmen und Serien ab dem 18. Juli nicht mehr möglich sei und verschweigt einen Grund für diese bizarre Entscheidung. Auch ausleihen ist selbstverständlich keine Option mehr. Dass man das Statement mal eben so zwischen Tür und Angel hingeklatscht hat, zeigen auch die Übersetzungs- und Zeichensetzungsfehler.

Ein schwacher, aber kleiner Trost: Gekaufte Inhalte könnt ihr weiterhin jederzeit wiedergeben und herunterladen. Auch, wenn eure digitale Bibliothek an Filmen und Serien nicht mehr wachsen kann, schrumpft sie wenigstens nicht auch noch. Rückerstattungen gibt es entsprechend keine, schließlich stehen euch die Inhalte weiterhin zur Verfügung.

Der Twitter-Account Wario64, der als einer der ersten auf diese überraschende Ankündigung aufmerksam machte, versammelt zahlreiche entrüstete Kommentare unter der Neuigkeit. Nutzer*in phatmillips empört sich beispielsweise: „Wie können sie das ohne Warnung […] machen? Absolut verdammt lächerlich“ und weist damit daraufhin, dass nicht nur die plötzliche Entscheidung verärgert, sondern auch der fehlende rechtzeitige Hinweis, um vielleicht noch ein letztes Mal zuzuschlagen.

Es ist nicht der einzige Punkt, in dem sich Microsoft derzeit nicht mit Ruhm bekleckert: Anfang des Monats setzte man sage und schreibe 9.000 Angestellte aus dem Gaming-Bereich auf die Straße, schwächte damit zahlreiche Studios. Welche Xbox-Spiele aufgrund dessen noch während der Entwicklung eingestampft wurden, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quelle: Xbox Support, Twitter /@Wario64, phatmillips