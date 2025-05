Xbox: Dieses Spiel wird euch aktuell geschenkt – wenn ihr schnell genug seid

Was erst vor wenigen Wochen anlässlich eines 15-jährigen Jubiläums an den spielenden Teil der Menschheit verschenkt wurde, schlägt jetzt nochmal als Gratis-Angebot im Xbox Games Store ein: Metro 2033 Redux ist nicht nur „die definitive Version des Kultklassikers“, sondern wird Spieler*innen von Xbox Series X|S und Xbox One noch für wenige Tage kostenlos angeboten.

Bedenkt aber: Die Spendierhosen-Aktion endet bereits am 28. Mai, um 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Wer also in diesen Ego-Shooter mit starker Survival-Horror-Komponente eintauchen möchte, sollte zeitnah zuschlagen. Aber ist dieser Action-Titel aus dem Hause 4A Games überhaupt eure Lebenszeit wert?

Metro 2033 Redux: Action-Epos zeitlich begrenzt kostenlos für Xbox

Das Entwicklungsstudio 4A Games ist vor allem, nebst des apokalyptischen First-Person-Shooters Arktika.1, für seine Metro-Reihe bekannt. Startschuss war Metro 2033 aus dem Jahre 2010, worin es euch in ein postapokalyptisches Moskau verschlägt, ihr euch mit Waffengewalt gegen Mutanten und Banditen zur Wehr setzt. Als Vorlage für das Videospiel diente übrigens der gleichnamige Roman von Dmitry Glukhovsky. Auf das erste Spiel folgten Metro: Last Light (2013) und Metro Exodus (2019) – beide ebenfalls von 4A Games entwickelt.

Launch Trailer zu Metro Redux:

Mit Metro 2033 Redux erschien bereits im Jahre 2014 ein waschechtes Remaster, dass sich Xbox-Spieler*innen jetzt also noch für kurze Zeit komplett kostenlos besorgen. Der Sprung, den Metro 2033 von seiner ursprünglichen Veröffentlichung bis hin zum Remaster getan hat, wird im Vergleich direkt augenfällig: Die Grafik wurde aufgehübscht, Animationen sehen stimmiger aus, und auch die Steuerung geht leichter von der Hand. Und spielerisch?

Wer sich auf die Redux-Version dieser kleinen Shooter-Sensation einlässt, bekommt vor allen Dingen eine intensive Story-Kampagne geboten. In der verschlägt es euch in den Schuhen von Protagonist Artjom in ein postapokalyptisches Moskau, wo ihr euch durch düstere U-Bahn-Stationen kämpft, mit verschiedenen, verfeindeten Fraktionen konfrontiert seht – euch zudem mit Ressourcenknappheit herumschlagen dürft.

Was bietet euch Metro 2033 Redux?

Anders formuliert: Was auf Metacritic sowohl mit einem Metascore von 90 als auch einem 8.1er-User Score brilliert, könnte Besitzer*innen einer Xbox jetzt noch für kurze Zeit die Freizeit vergolden. Wer sich auf die Hauptstory konzentriert, sollte sich innerhalb von ungefähr neun Spielstunden durch den Titel boxen. Genießer*innen holen aber locker elf actiongeladene Spielstunden aus diesem postapokalyptischen Zweiergespann heraus.

Und wer seine Freizeit dergestalt, also spielerisch wertvoll, in der Dystopie verbracht hat, kann direkt mit dem britischen Atomfall oder vier empfehlenswerten Fallout-Alternativen die nächste Postapokalypse-Welle reiten.

