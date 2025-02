Bald auf der PS5: Legendäre Rennspiel-Reihe rast mit Highspeed aus der Xbox-Exklusivität

Geschlagene 13 Jahre lang hat es gedauert, doch nun rast die Open World-Rennspielreihe, die wir bislang nur auf der Xbox genießen durften oder aus der Ferne an uns vorbeirauschend bewunderten, doch noch auf die PlayStation.

Während es bereits seit einiger Zeit immer wieder Gerüchte gab, macht es Microsoft nun ganz offiziell und kündigt Forza Horizon 5 für die PS5 an. Damit endet die Xbox-Exklusivität und Sony darf sich über den ersten Serieneintrag auf der hauseigenen Spielekonsole freuen.

Forza Horizon 5: Schon in wenigen Monaten drückt ihr auf der PS5 aufs Gaspedal

Seid ihr schon ganz heiß darauf, dem Ruf der Straße zu folgen und die Reifen zahlloser Rennwagen endlich auf eurer PS5 durchdrehen zu lassen? Dann habt ihr Glück: Noch im Frühjahr des aktuellen Kalenderjahres 2025 soll Forza Horizon 5 grünes Licht auf der PlayStation bekommen. Dies verraten Microsoft und Entwickler Playground Games in einem jüngsten offiziellen Statement.

Dafür, dass Forza auch heil überführt wird und sich beim Plattformsprung keine Achse bricht, sorgen echte Vollprofis mit einem vorherigen Boxenstopp. Ganz konkret ist das Studio Panic Button nämlich für die PS5-Fassung verantwortlich – das mit starken Switch-Portierungen von DOOM Eternal oder auch dem zweiten Wolfenstein-Teil schon in der Vergangenheit von sich zu überzeugen wusste.

Gar nicht unwahrscheinlich ist dabei auch, dass Forza Horizon 5 mit einem Upgrade für die PS5 Pro versehen wird. Der Titel durfte sich dank Microsofts Multiplattformstrategie auch schon über einen PC-Port freuen, mit dem das Grundgerüst für ein Grafikupdate bereits stehen dürfte. Schon in unserem Test zu Forza Horizon 5 glänzte der Open World-Racer als visueller Leckerbissen – daran dürfte sich rund vier Jahre nach Release wenig geändert haben.

DLCs und Erweiterungen bleiben nicht auf der Strecke

Besonders cool: Die PS5-Version des Rennspiels soll sich direkt über sämtliche veröffentlichte Auto-DLCs freuen dürfen, während auch die Hot Wheels- und Rally Adventure-Erweiterungen nicht auf der Strecke bleiben. Doch damit nicht genug: Von der PS5-Veröffentlichung profitieren auch Xbox- und PC-Spielende, immerhin ist ein kostenloses Content-Update mit dem Namen Horizon Realms für alle Plattformen angekündigt.

Mit diesem wird euch eine ausgewählte Sammlung an Community-Inhalten, die sich auf den bereits bestehenden Systemen in den vergangenen Jahren äußerster Beliebtheit erfreuten, geboten. Mit dabei also Challenges, selbstgeschusterte Streckenabschnitte oder andere abwechslungsreiche Inhalte.

Auch Crossplay mit den Fahrerinnen und Fahrern der anderen Plattformen soll möglich sein, womit Microsoft der Idee, die auch schon bei Sea of Thieves unter den PS5-Spielenden Anklang fand, treu bleibt und Forza-Fans verbindet.

Seid ihr als PS5-Besitzende jetzt unsicher, ob ihr euch auf den Arcade-Ableger der Rennspiel-Reihe wirklich freuen sollt? Was wir Zeit seines Releases in unserem Test von Forza Horizon 5 hielten, verraten wir euch an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich.

Quellen: Microsoft & Playground Games / Forza