Xbox: Das soll jetzt weiter unterstützt werden, doch Fans sind skeptisch – „so eine inkompetente Firma“

Nachdem Xbox vor Kurzem rund 9.000 Mitarbeiter*innen auf die Straße setzte, darunter einige von Studio Turn 10, fürchten Fans zurecht um die Zukunft von Forza Horizon 5 und Forza Motorsport.

Dessen ist man sich offenbar auch bei Microsoft bewusst und will die aufgebrachte Masse nun beruhigen. In einem Statement bedankt man sich bei der Community und verspricht, die beiden Racer auch weiterhin zu unterstützen. Doch Fans kaufen dem Unternehmen die Worthülsen nicht so einfach ab.

Xbox: Auch weiterhin Unterstützung für Forza Horizon 5 und Forza Motorsport

Wo äußerte sich der offizielle Forza Motorsport-Account? Natürlich auf Twitter: „Liebe Forza-Community, wir wissen, viele von fragen sich, wie es für das Forza-Franchise weitergeht und wir sind dankbar für die Unterstützung unserer unglaublichen Community. Wir wollen Spielern versichern, dass Turn 10 und Playground Games weiterhin Forza Motorsport und Forza Horizon 5 unterstützen.“

Hier geht’s zum Tweet:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine klare Ansage also und sicherlich gedacht, um nach den massiven Entlassungen die Wogen zu glätten. Ergänzend teilte man noch einen Link, der ein paar Details zur Zukunft von Forza Motorsport skizziert, unter anderem die Ringer Tour, die am 4. September ihren Weg ins Spiel finden soll. Zu Forza Horizon 5 ist allerdings nichts in der Ankündigung zu lesen, hier ist Geduld gefragt.

Entlassungen sorgen für Unruhe

Wenn man geglaubt hatte, Fans von Forza Horizon 5 und Forza Motorsport damit den Wind aus den Segeln zu nehmen, irrt man. Zwar gibt es durchaus Lob in den Kommentaren, einige freuen sich über die Botschaft und dass für die Racer trotz der jüngsten Entlassungswelle noch weiter geht. Viele haben aber auch den Glauben an Xbox und Microsoft verloren und hinterfragen das Statement.

So schreibt _SuperGT beispielsweise: „Das sind gute Nachrichten, bietet aber null Klarheit darüber, wie es mit Forza Motorsport über das aktuelle Spiel hinaus weitergeht.“ Sein Kritikpunkt: Es mangelt an Transparenz und konkreten Infos. ytd33_y hingegen ist noch immer davon schockiert, wie viele Mitarbeitende jüngst entlassen wurden: „Danke fürs Bescheid sagen… Ich habe das Gefühl, Xbox feuert jeden.“

Lesetipp: Xbox und Microsoft streichen tausende Stellen

DudaMadaluk hingegen weiß, dass man unterscheiden muss. Er lobt Turn 10 und Playground Games, aber kritisiert Xbox und Microsoft: „Es ist zu schade, dass sich so ein gutes Studio in den Händen von so einer inkompetenten Firma befindet.“ Es bleibt abzuwarten, wie es für die beiden Studios weitergeht, wo derart viele Entwickler*innen nun fehlen. Offenbar hat man aber noch nicht aufgegeben, schließlich soll es für beide Racer weitergehen.

Zuletzt verließ Forza Horizon 5 übrigens tatsächlich nach langer Zeit den Xbox-Hafen und landete auf der PlayStation 5. In unserem Kurztest zum Racer verraten wir, ob sich die Reifen auch auf der Konkurrenzkonsole vernünftig drehen.

Quelle: Twitter /@ForzaMotorsport, _SuperGT, ytd33_y, DudaMadaluk, Offizielle Forza-Website