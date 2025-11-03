Xbox Game Pass: 5 Spiele fliegen in Kürze aus dem Abo – Ein Abschied lässt Fans empört zurück

Wenn ihr den Xbox Game Pass, oder einen vergleichbaren Service abonniert habt, wisst ihr, wie das mit den bereitgestellten Spielen so abläuft: Jeden Monat wandern neue Titel in die Auswahl, während ebenso regelmäßig schon länger besetzte Plätze wieder frei werden. Im November räumt Microsoft gleich bei fünf Slots auf.

Ein Verlust geht der Community dabei besonders nahe, denn der Zeitpunkt ist nicht gerade günstig gewählt. Aber auch die Kritik kann den nahenden Rausschmiss nicht verhindern. Es bleiben Abonnent*innen nur noch wenige Tage, um ihre letzten, für sie kostenlosen Stunden in den Games zu verbringen.

Xbox Game Pass: Ohne diese fünf Spiele ab Mitte November

Um genau zu sein, ist der Stichtag der 16. November. Xbox Game Pass-Besitzer*innen können danach nicht mehr auf die folgenden Titel zugreifen:

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Football Manager 2024

Blacksmith Master

Frostpunk

Spirittea

Weder für die Konsolenausgabe des Service, noch für die auf den PC zugeschnittene verbleiben die Spiele, wobei Blacksmith Master von Anfang nur über den PC zur Verfügung gestellt wurde. Wer sich in der gebotenen Zeit noch nicht ausgiebig mit den baldigen Abgängern auseinandersetzen konnte, hat zumindest die Möglichkeit, diese als zahlende Kund*innen für einen speziellen Rabatt von bis zu 20 Prozent abzugreifen. Jenes gilt allerdings nicht für die Ränge Premium und Essential.

Stalker 2 zu früh rausgeflogen?

Das schärfste Auge richtet die Community auf Stalker 2, zu dessen Streichung aus dem Game Pass sich ein Reddit-Thread gebildet hat, in dem ordentlich diskutiert wird. Der ursprüngliche Beitrag kritisiert die Entscheidung, weil der im November 2024 erschienene Shooter nicht genügend Zeit bekommen habe, sich nach seinem technisch suboptimalen Release aufzuraffen. Er hat so nicht die Chance ergreifen können, sich den Spieler*innen mit Xbox Game Pass als zurechtgerückte Erfahrung anzubieten. Dabei steht sogar noch ein wichtiger Meilenstein bevor.

„Es wird vom Service ausgeschlossen, gerade während sich das Update 1.7 nähert und der Release für PS5 ansteht, das Timing erscheint besonders schlecht gewählt“, heißt es hierzu in dem Post. Spieler*innen fassen es als Merkmal mangelnder Qualität auf, dass ihnen als Mitglieder des Abos ein Spiel in die Hände gedrückt wird, das sich unfertig anfühlt, eher nach Early Access, wie manche anmerken. Andererseits fliegt Stalker 2 nicht wirklich überraschend raus, immerhin ist ein einjähriges Dabeisein nach Launch im Abonnement kein ungewöhnlicher Zeitrahmen.

Aber mal genug von dem betrübten Blick auf bevorstehende Verabschiedungen, heiterer geht es zu sich, wenn stattdessen die Neuzugänge im Xbox Game Pass das Rampenlicht einnehmen.

