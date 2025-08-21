Xbox Game Pass: Letzte Chance – 5 Spiele fliegen schon bald aus dem Abo, darunter ein echtes Highlight

Mit der Monatsmitte dürfen sich alle Besitzerinnen und Besitzer des Xbox Game Pass auf die zweite Welle neuer Spiele freuen, die Microsoft ins Abonnement spült. Doch damit in der virtuellen Bibliothek auch genügend Platz ist, müssen ein paar alteingesessene Videospielvertreter dem frischen Futter weichen.

Dieses Mal sind es geschlagene fünf Titel, von denen es noch im August Abschied zu nehmen heißt. Ein paar Tage verbleiben euch immerhin noch, wenn ihr ihnen eine aller letzte Chance einräumen wollt, ohne dabei tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Im Falle eines Highlights, welches sich zwischen den Abgängen verbirgt, dürfte sich dies sogar gleich doppelt lohnen.

Xbox Game Pass: 5 Titel verlassen das Abo im August – inklusive Borderlands 3

Erst jüngst gab Microsoft bekannt, welche neuen kostenlosen Spiele ihr im August mit dem Xbox Game Pass noch begrüßen dürft. Gleich sechs Stück, darunter Rollenspiel-Riese Dragon Age: The Veilguard sowie Shooter-Neuauflage Gears of War Reloaded, schließen sich dem Abonnement noch im laufenden Kalendermonat an. Dass zu Gunsten solch großer Kaliber der eine oder andere Titel abgesägt wird, ist nachvollziehbar. Im Falle der Ultimate Edition von Borderlands 3, die unter die Abgänge fällt, jedoch nicht weniger bedauerlich.

Vor allem, wenn ihr noch vor dem Release des heißersehnten vierten Teils aus dem Hause Gearbox einen Abstecher nach Pandora wagen wollt, ist es jetzt höchste Zeit. Schon am 12. September ist es so weit und ihr dürft Borderlands 4 auf der Xbox Series in Empfang nehmen. Bis zum 31. August bietet euch Microsoft noch die Gelegenheit, auch in den dritten Teil beziehungsweise dessen vier DLC-Kampagnen, die euch mit der Ultimate Edition offen stehen, reinzuschnuppern. Mit dem Looter-Shooter erwartet euch der gewohnt abgedrehte Mix aus brachialer Ballerei und derben Sprüchen, garniert mit einem unverwechselbaren Comic-Look.

Passend dazu: Unseren ausführlichen Test zu Borderlands 3 lest ihr hier

Natürlich sind auch die restlichen vier Titel, die den Xbox Game Pass bis zum Ende des Monats verlassen müssen, einen Blick wert. Alle fünf Abgänger findet ihr nachfolgend:

Ben 10 Power Trip

Borderlands 3

Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay

Sea of Stars

This War of Mine: Final Cut

Vor allem mit dem auch von uns getesteten Sea of Stars findet sich hier ein spannender Name wieder, an dem vor allem Rollenspiel-Liebhaberinnen und -Liebhaber Gefallen finden dürften. This War of Mine gilt bereits seit Jahren als eine Art Geheimtipp, während Ben 10 Power Trip oder Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay sich eher an die jüngere Generation angehender Gamerinnen und Gamer richten.

Wollt ihr einen oder gar alle der fünf genannten, noch bis zum 31. August kostenlos verfügbaren Spiele in eurer Bibliothek behalten, bleibt euch immerhin die Option, sie dank Mitgliederrabatt kostengünstiger abzustauben. Satte 20 Prozent spart ihr beim Kauf, wenn ihr euch nach Ablauf des genannten Zeitraums für sie entscheiden solltet. Welche Titel im August noch in den Xbox Game Pass gerutscht sind, verraten wir euch derweil an anderer Stelle.

Quellen: Xbox