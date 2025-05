Xbox Game Pass: 50 Gratis-Spiele mit einem Schlag – riesiges Update für Abonnenten

Nachdem Microsoft den Abonnentinnen und Abonnenten seines Premium-Dienstes erst mit der zweiten Welle der neuen Xbox Game Pass-Spiele im Mai etwas frisches Spielefutter servierte, steht nun direkt ein sattes 50-Gänge-Menü auf dem Speiseplan.

Im wahrsten Sinne des Wortes, denn der kostenpflichtige Spiele-Service bekommt schon bald Zuwachs in Form von gleich 50 Retro-Titeln, die Mitgliedern fortan zum Download zur Verfügung stehen sollen – darunter sogar der eine oder andere bekanntere Name.

Xbox Game Pass: 50 neue Retro-Spiele rutschen jetzt in den Abo-Service

Jüngst gab Microsoft bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Antstream Arcade eingegangen ist, um mit der neuen App Retro Classics den Umfang eurer ohnehin schon großen Spielebibliothek noch einmal ordentlich zu erweitern. Seid ihr in Besitz einer laufenden Mitgliedschaft im Xbox Game Pass, so steht euch die App ohne zusätzliche Kosten zur Installation bereit.

Mittels Retro Classic könnt ihr euch ab sofort dann geschlagenen 50 Klassikern aus der Welt der Telespiele, die allesamt den 80er- und 90er-Jahren entspringen, widmen. Der eine oder andere Titel dürfte Videospielveteranen ein Begriff sein, beispielsweise findet man mit Commando oder Pittfall! neben Grand Prix, Kaboom!, Mech Warrior 2: 31st Century Combat oder Caesar 2 durchaus auch ein paar einschlägigere Namen auf der Liste.

Die vollständige Liste aller 50 frischen Retro-Games, die mit der Classics-App in den Xbox Game Pass rutschen, findet ihr im Folgenden:

Activision prototype #1

Atlantis

Atlantis II

Barnstorming

Baseball

Beamrider

Bloody Human Freeway

Boxing

Bridge

Caesar II

Checkers

Chopper Command

Commando

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

Cosmic Ark

Crackpots

Decathlon

Demon Attack

Dolphin

Dragster

Enduro

Fathom

Fire Fighter

Fishing Derby

Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist

Freeway

Frostbite

Grand Prix

H.E.R.O.

Kaboom!

Laser Blast

MechWarrior

MechWarrior 2: 31st Century Combat

Megamania

Pitfall II: Lost Caverns

Pitfall!

Police Quest 1

Pressure Cooker

Quest for Glory

Riddle of the Sphinx

River Raid

River Raid II

Robot Tank

Sky Jinks

Space Quest 2

Space Quest 6

Space Treat Deluxe

Spider Fighter

Star Voyager

Tennis

The Adventures of Willy Beamish

The Dagger of Amon Ra

Thwocker

Title Match Pro Wrestling

Torin’s Passage

Trick Shot

Vault Assault

Venetian Blinds

Zork

Zork Zero

Besonders cool: Speichern könnt ihr in den Oldschool-Hits jederzeit, außerdem wurden sogar richtige Achievements eingeführt, die es für Erfolgsjägerinnen und Erfolgsjäger fortan an einzuheimsen gilt. Ob dies allerdings auf alle der Retro-Spiele zutrifft oder nur auf ein paar ausgewählte, lässt Microsoft vorerst offen. Was hingegen bereits in Stein gemeißelt ist: Der Bill Gates-Konzern verspricht, die Classic Collection in der Zukunft auf ganze 100 Titel erweitern zu wollen – inklusive Ausflügen in die Universen von Activision und Blizzard.

Darüber hinaus kann sich die zahlende Kundschaft des Abo-Service aber ohnehin nicht beklagen: Noch im Mai erwarten euch gleich 25 neue Gratis-Spiele im Xbox Game Pass – darunter auch ein Rollenspiel-Highlight von 2024, das euch über 80 Stunden spannenden Spielspaßes verspricht.

Quellen: Xbox Wire