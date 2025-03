Xbox Game Pass: 6 neue Spiele noch im März – mit frischem Futter für Fallout-Fans

Mit der Mitte des Märzmonats dürfen sich Besitzerinnen und Besitzer des Xbox Game Pass auf frisches Futter für die Spielebibliothek einstellen. Gleich sechs neue Titel wurden jüngst angekündigt.

Wie üblich schwappten die spannenden Videospielvertreter in zwei Wellen in Microsofts Premium-Abonnement. Mit der zweiten folgt nun noch einmal das eine oder andere Highlight, darunter ein besonderer Leckerbissen für Fans von Fallout und Co.

Xbox Game Pass: Auf diese 6 neuen Spiele könnt ihr noch im März bauen

Schon am 18. März geht es los und der Release von 33 Immortals steht ins Haus. Das Koop-Action-Roguelike ist direkt zum Launch über den Xbox Game Pass verfügbar und lädt dazu ein, euch Horden von Monstern und brachialen Boss-Begegnungen in den Weg zu stellen. Doch damit nicht genug, denn auch die fünf weiteren Titel, die noch im März ins Abonnement rutschen, können sich sehen lassen.

Die vollständige Liste aller weiteren Spiele, die bis Ende des Monats im Game Pass zu finden sind, findet ihr hier:

18. März – 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Game Preview) (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 19. März – Octopath Traveler II (Xbox Series X|S)

Jetzt im Game Pass Standard

(Xbox Series X|S) Jetzt im Game Pass Standard 19. März – Train Sim World 5 (Konsole)

Jetzt im Game Pass Standard

(Konsole) Jetzt im Game Pass Standard 20. März – Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard 25. März – Blizzard Arcade Collection (Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard 27. März – Atomfall (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Zum Ende des ersten Frühlingsmonats dürfen sich Liebhaber der nuklearverseuchten Postapokalypse die Hände reiben: Atomfall, die bessere Open World für Shooter-Fans, die uns für einen kurzen Moment lang sogar Platzhirsch Fallout vergessen ließ, reiht sich in den Game Pass ein.

Passend dazu: Kostenlos für Abonnenten – Die 10 besten Xbox Game Pass-Spiele

Den Auftakt machten im März im Übrigen bereits weitere neue Spiele, die den Xbox Game Pass erobern durften. Welche das sind erfahrt ihr an entsprechender Stelle, außerdem verraten wir euch, welche acht Titel dem frischen Futter des Game Pass in diesem Monat weichen mussten.

Quellen: Xbox Wire