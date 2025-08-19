Xbox Game Pass: 7 neue Gratis-Spiele kommen noch im August – mit einem riesigen Rollenspiel-Highlight

Während die Augen sich in dieser Woche wohl vor allem in Richtung Kölner Messehallen richten, gibt es auch abseits der gamescom spannende Neuigkeiten für Freunde und Freundinnen der Videospielkunst zu berichten. Beispielsweise seitens Microsoft, denn die zweite Welle der kostenlosen Spiele im Xbox Game Pass für den August wurde angekündigt.

Gleich sieben sind es dieses Mal, die ihren Weg in den kommenden Tagen und Wochen in das Abonnement finden. Den Anfang macht ein taufrischer Titel, der erst vor wenigen Monaten seine Veröffentlichung feiern durfte. Später folgen dann zum Erscheinungstag ein waschechter Blockbuster sowie ein riesiges Rollenspiel-Highlight, auf das sich Fantasy-Fans freuen dürfen.

Xbox Game Pass: 7 neue kostenlose Spiele im August – mit Dragon Age: The Veilguard & mehr

Wie von Microsoft selbst bekanntgegeben, steht Abonnentinnen und Abonnenten in den nächsten Tagen eine ganze Bandbreite an frischem Futter für die Lieblingskonsole zur Auswahl. Schon mit der Ankündigung huscht der Blacksmith Master in den PC Game Pass und die Ultimate-Version, der noch im Mai des aktuellen Kalenderjahres seinen Release feierte. Kurz darauf, nämlich am 20. August, schließt sich der Goat Simulator Remastered dem Xbox Game Pass Standard an.

Doch damit natürlich bei Weitem nicht genug, schließlich wurden euch ja ballernde Blockbuster und epische Rollenspiele versprochen. Diese finden sich in den großen Namen, mit denen der Xbox Games Pass zur zweiten Hälfte des Augustmonats aufwartet, wieder. Hier hätten wir zum einen Persona 4 Golden, das wie der Goat Simulator mit dem 20. Tag des Monats in der Spielebibliothek zu finden ist.

Am 26. das nächste Schmankerl: Mit Gears of War: Reloaded schießt sich der erste Teil der populären Shooter-Reihe in vollständig überarbeiteter Version auf die Konsolen und den PC. Schluss ist damit aber noch immer nicht, denn am 28. August folgt dann sogar noch Dragon Age: The Veilguard, ebenfalls für Konsoleros und PC-Besitzer*innen.

Die vollständige Liste inklusive aller Termine findet ihr hier:

19. August 2025 – Blacksmith Master Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 19. August 2025 – Void/Breaker (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 20. August 2025 – Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard

(Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard 20. August 2025 – Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard 21. August 2025 – Herdling (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 26. August 2025 – Gears of War: Reloaded (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit Gears of War, Persona 4 Golden oder allein Dragon Age: The Veilguard, das auch in unserem Test überzeugen konnte, dürftet ihr vollends ausgelastet sein. Ist allerdings keiner der genannten Titel für euch von Interesse, findet ihr reichlich Alternativen in den weiteren kostenlosen Spielen, die euch der Xbox Game Pass zuletzt beschert hat.

Quellen: Xbox