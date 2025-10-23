Xbox Game Pass: 7 weitere Gratis-Spiele bestätigt – ein Highlight erwartet euch schon heute

Der Oktober neigt sich schon fast dem Ende zu, aber dennoch könnt ihr noch in diesem Monat einige neue Spiele im Xbox Game Pass begrüßen – zum Großteil sogar direkt ab ihrem Releasedatum. Darunter fallen die Fortsetzungen eines abgedrehten Sci-Fi-Rollenspiels und eines merkwürdig befriedigenden Simulators.

Nachdem vor einigen Tagen also unter anderem das frisch erschienene Ninja Gaiden 4 und der Microsoft Flight Simulator 2024 in den Abo-Dienst integriert wurden, geht es jetzt strammen Schrittes weiter. Da fällt eine Entscheidung schwer, was man im Herbst zocken sollte.

Xbox Game Pass noch im Oktober mit The Outer Worlds 2

Ab heute sind schon die ersten Spiele am Start, in die ihr mit dem entsprechenden Xbox Game Pass eintauchen könnt. Fans des Power Wash Simulators können sich freuen, endlich im zweiten Teil mit dem Hochdruckreiniger bewaffnet auch den härtesten Schmutzschichten an den Kragen zu gehen. Aber auch die anderen Titel dürften die Aufmerksamkeit der geneigten Xbox-Nutzer*innen erregen. Es folgt eine Auflistung der Games, die innerhalb der nächsten zwei Wochen im Xbox Game Pass erscheinen:

PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC, XSX) – 23. Oktober (direkt ab Release)

(Cloud, PC, XSX) – 23. Oktober (direkt ab Release) Bounty Star (Cloud, PC, XSX) – 23. Oktober (direkt ab Release)

(Cloud, PC, XSX) – 23. Oktober (direkt ab Release) Super Fantasy Kingdom (PC) – 24. Oktober (direkt ab Release)

(PC) – 24. Oktober (direkt ab Release) Halls of Torment (Cloud, PC, XSX) – 28. Oktober

(Cloud, PC, XSX) – 28. Oktober The Outer Worlds 2 (Cloud, PC, XSX) – 29. Oktober (direkt ab Release)

(Cloud, PC, XSX) – 29. Oktober (direkt ab Release) 1000xResist (Cloud, PC, XSX) – 4. November

(Cloud, PC, XSX) – 4. November Football Manager 26 (Cloud, PC, XSX) – 4. November (direkt ab Release)

Lesetipp: Das sagt Xbox-Präsidentin Sarah Bond über die nächste Konsole

Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei auch The Outer Worlds 2 zufallen. Das lang erwartete Rollenspiel von Obsidian Entertainment (Avowed) entführt euch wieder in eine abgespacete alternative Realität, gespickt mit verrückten Charakteren, einer bunten und abwechslungsreichen Spielwelt, inspiriert von Steampunk und Art Nouveau, sowie actionreichem Shooter-Gameplay. Fans von Spielen wie Fallout oder Starfield könnten hier ihre Freude finden.

So lange Xbox-Besitzer*innen sich also noch an dem alten Preis des Xbox Game Pass erfreuen können, heißt es: Zuschlagen. Einen Test zu Ninja Gaiden 4, das seit Anfang der Woche im Abo-Dienst verfügbar ist, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Xbox Wire