Xbox Game Pass: 9 neue Gratis-Spiele angekündigt – ein gefeiertes Rollenspiel-Highlight kommt schon in Kürze

Abonnentinnen und Abonnenten von Microsofts Premium-Spieleservice haben jetzt erneut Grund zum Jubeln: Nachdem bereits vor wenigen Wochen eine ganze Wagenladung taufrischer Titel in den Xbox Game Pass rutschten, hat man nun die zweite Welle für den November und die ersten Dezembertage angekündigt.

Gleich neun neue Gratis-Games sind es dieses Mal, über die sich die zahlende Kundschaft freuen darf. Denn zur Halbzeit tischt uns Microsoft noch einmal ordentlich auf und serviert neben feinster Rollenspielkost auch ein rasantes Rennspiel, bei dem sich zumindest eine Schnupperspritztour anbietet. Was euch sonst noch erwartet, verrät die vollständige Liste aller Neuzugänge.

Xbox Game Pass: Neue Spiele angekündigt – mit The Crew Motorfest, Banishers: Ghosts of New Eden & mehr

Schon pünktlich mit dem 19. November geht es direkt weiter und ihr dürft euch auf frisches Futter im Xbox Game Pass einstellen. Hier wartet nämlich die Moonlighter 2: The Endless Vault Game Preview auf dem PC darauf, von euch genauer unter die Lupe genommen zu werden. Wie immer hängt es aber ganz davon ab, welche Abonnementstufe ihr bei Microsoft abgeschlossen habt, ob ihr Zugriff auf alle neuen kostenlosen Spiele habt oder euch dieser nur auf einen Teil von ihnen gewährt wird.

Bekanntermaßen krempelte das Unternehmen vor einigen Wochen seine Preise gehörig um, was viele Kundinnen und Kunden zum Umsatteln auf ein günstigeres Modell bewogen haben dürfte.

Die vollständige Liste aller Neuzugänge der zweiten Novemberwelle findet ihr nachfolgend:

19. November 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 19. November 2025 – Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

(Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium 19. November 2025 – Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium 20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 20. November 2025 – The Crew Motorfest (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 25. November 2025 – Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 25. November 2025 – Kill It With Fire! 2 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 01. Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 02. Dezember 2025 – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Hier offenbaren sich direkt die beiden bereits angesprochenen Highlights: Während ihr schon am 20. November mit The Crew Motorfest recht zeitnah auf den Asphalt losgelassen werdet, müsst ihr euch für das Rollenspiel-Highlight, Banishers: Ghosts of New Eden, das auch in unserem Test ein starkes Urteil einfahren konnte, hingegen noch ein paar wenige Tage länger gedulden. Am 25. November ist es dann aber auch schon so weit und ihr dürft in die titelgebende Spielwelt eintauchen, um das schreckenerregende Mysterium, das New Eden heimsucht, aufzudecken.

Nicht weniger Story-lastig geht es dann zum Dezemberbeginn auch schon weiter, denn am zweiten Monatstag klopft bereits Lost Records: Bloom & Rage an die Tür, das wir im Test ebenfalls bereits für euch ausgecheckt haben. Wer noch etwas Zeit übrig hat, sollte sich aber keinesfalls die Abgänge, die der Xbox Game Pass dieses Mal zu verzeichnen hat, entgehen lassen und einen letzten Blick auf die scheidenden Spiele werfen, die ihr noch für kurze Zeit im Rahmen eures Abos kostenlos spielen könnt.

Quellen: Xbox Wire