Xbox Game Pass: Ab heute spielt ihr diesen Shooter-Kracher „gratis“

In regelmäßigen Abständen füllt sich der Xbox Game Pass mit neuen Spielen, so auch in diesen Tagen. Ab heute, dem 4. Februar 2025, könnt ihr über den Abo-Service einen Shooter spielen, der euch bis zu 20 Stunden beschäftigt.

Was ihr dafür mitbringen müsst? Natürlich eine Vorliebe für das Genre der Ego-Shooter, aber auch das Szenario einer bunten und wilden Postapokalypse mitten in den USA sollte euch nicht abschrecken. Ist das der Fall, dann könnte Far Cry New Dawn einen Blick wert sein – egal ob auf dem PC oder den Xbox-Konsolen.

Xbox Game Pass: Das steckt hinter dem wilden Far Cry

Mit Far Cry New Dawn versuchte sich Ubisoft erstmals daran, einem Serienteil eine direkte Fortsetzung zu spendieren: Die Geschichte des Serienablegers knüpft an das Ende von Far Cry 5 an, allerdings sind seitdem ganze 17 Jahre vergangen. Die Spielwelt Hope County ist von den Ereignissen der Vergangenheit gezeichnet, während zugleich neue Gruppierungen um die Vorherrschaft konkurrieren.

Als Spieler*in kommen wir mit dem Zug an und stürzen in eine Open World, in der einiges vertraut und doch neu wirkt. Zumindest dann, wenn der Vorgänger gespielt wurde, wobei das nicht unbedingt notwendig ist, um die Geschichte zu verstehen. Spielerisch wagt New Dawn trotz seines Szenarios ohnehin keine großen Experimente: Wir erobern Außenposten, sammeln unterwegs Materialien und Ressourcen, experimentieren mit verschiedenen Waffen und so weiter.

Allerdings setzt Far Cry New Dawn bei der Ausrüstung und den Feinden auf ein Rangsystem, welches ein wenig an die Stufen in Rollenspielen erinnert. Dadurch können sich manche Kämpfe ganz schön in die Länge ziehen, da vor allem die ranghöchsten Feinde über enorme Lebensbalken verfügen. In unserem Test wusste Far Cry New Dawn deshalb unter dem Strich nicht auf ganzer Linie zu überzeugen.

Ab jetzt Xbox-Abo – inklusive 60 FPS

Falls ihr dennoch einmal ein postapokalyptisches Far Cry spielen wollt, bekommt ihr nun die beste Gelegenheit dafür. Sofern ihr den Xbox Game Pass abonniert habt, und zwar entweder in der Ultimate-, Standard- oder PC-Stufe. In allen drei Modellen findet der Ubisoft-Titel seinen Platz.

Spielbar ist Far Cry New Dawn über das Abo somit sowohl auf dem PC, als auch auf der Xbox Series X|S und Xbox One. Sogar eine Cloud-Option steht zur Wahl. Im Falle der aktuellen Xbox-Konsole könnt ihr euch sogar doppelt freuen, denn zusätzlich zum Game Pass-Angebot erhält der Ego-Shooter endlich das langersehnte 60 FPS-Update.

Falls euch jedoch Far Cry New Dawn eher nicht zusagt, findet ihr eventuell dennoch in diesen Tagen neues Spielefutter. So könnt ihr seit kurzem im Xbox Game Pass auch das jüngst erschienene Sniper Elite Resistance spielen.

Quelle: Xbox Game Pass