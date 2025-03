Xbox Game Pass: Gleich acht Spiele fliegen raus – darunter eines der besten Soulslikes

Auf der einen Seite gibt es Neuheiten, auf der anderen Seite werden einem Spiele genommen: So gestaltet sich wenig überraschend auch der März im Xbox Game Pass, bei dem der Abo-Service erneut einige starke Namen verliert.

Während das genaue Angebot der Neuzugänge für Microsofts beliebten Spieledienst noch nicht final feststeht, wissen wir bereits jetzt, welche Titel bald den Abflug machen. Zur Monatshälfte müsst ihr Abschied von gleich acht Spielen nehmen, darunter unter anderem ein starkes Soulslike, welches erst Ende 2023 erschienen ist.

Xbox Game Pass: Welche Spiele verschwinden im März?

Wer zum Monatsbeginn einen Blick auf die Xbox Game Pass-App geworfen hat, der wurde bereits mit den Abgängen zur Monatsmitte konfrontiert. Acht Spiele stehen euch nur noch wenige Tage lang, genauer gesagt bis zum 15. März 2025, zur Verfügung – danach drehen diese vorerst dem Abo-Service den Rücken zu.

Der größte Name darunter ist das im September 2023 veröffentlichte Lies of P, welches die Soulslike-Formel in ein von Pinocchio-inspiriertes Setting gegossen hat. In unserem Test wusste Lies of P seinerzeit sehr zu überzeugen und konnte sich ebeneso in unserer Soulslike-Bestenliste einen Platz weit oben ergattern. Wer sich bislang dem Action-Rollenspiel noch nicht ergeben hat, sollte nun die restliche Zeit im Abo nutzen.

Lesetipp: Die besten Soulslikes findet ihr in unserer großen Bestenliste

Neben Lies of P verabschieden sich demnächst vom Xbox Game Pass auch noch die folgenden sieben Titel:

Evil West

No More Heroes 3

MLB The Show 24

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6 Remastered

Solar Ash

Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Falls ihr euch für eines der Spiele interessiert, habt ihr noch bis zum 15. März Zeit, um sie in Angriff zu nehmen. Alternativ steht euch natürlich der Weg offen, die Titel dauerhaft zu erwerben, wobei ihr mit eurem Xbox Game Pass-Abo bis zu 20 Prozent Rabatt erhaltet.

Falls euch das übrigens alles kalt lässt, lohnt sich aber vielleicht dennoch in diesen Tagen ein Blick auf den kostenpflichtigen Dienst. Seit kurzem steht ein Spiel des Jahres-Kandidat via Xbox Game Pass zur Verfügung.