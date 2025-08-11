Xbox Game Pass: 7 neue Gratis-Spiele angekündigt – unter anderen mit Assassin’s Creed

Der August ist schon ein paar Tage alt, da rückt Microsoft endlich mit einer wichtigen Info heraus. Die neuen Gratis-Spiele für den Xbox Game Pass sind bekannt – zumindest für die erste Hälfte des Monats.

Wie gewohnt teilt der US-Konzern die Bekanntgabe der Neuzugänge stets in zwei Instanzen auf. Aber schon die ersten frisch angekündigten Titel können sich auf jeden Fall sehen lassen – und überraschen darüber hinaus mit einem Open World-Titel aus dem Hause Ubisoft.

Xbox Game Pass: Die neuen Gratis-Spiele im August

Insgesamt erwarten euch bis Mitte August gleich sieben Spiele, die dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Den Großteil könnt ihr sogar schon mit dem Standard-Abo spielen, für zwei braucht ihr aber entweder die Ultimate- oder zumindest die PC-Edition.

Damit aber nun genug der vielen Worte, hier sind die neuen Xbox Game Pass-Spiele im Überblick:

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S) – 6. August 2025

Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S) – 6. August 2025

MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S) – 6. August 2025

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S) – 6. August 2025

Assassin’s Creed Mirage (PC, Konsole, Cloud) – 7. August 2025; nur mit Ultimate oder PC

Aliens: Fireteam Elite (PC, Konsole, Cloud) – 12. August 2025

9 Kings (PC – Game Preview) – 14. August 2025; nur mit Ultimate oder PC

Inhaltlich gibt es damit erneut recht viel Abwechslung: Von Koop-Shooter und Rollenspiel bis hin zu einem Roguelike-Ausflug sind viele verschiedene Genres vertreten. Da dürfte gewiss für fast jede*n Abonnent*in etwas dabei sein.

Lesetipp: Hier lest ihr unseren Test zu Assassin’s Creed Mirage

Als Highlight sticht aber vor allem Assassin’s Creed Mirage heraus. Das ist gerade erst einmal zwei Jahre alt, schafft es aber schon jetzt in das Abo von Microsoft. Besonders Serienfans, die mit den RPG-lastigeren Ausflügen der Reihe nicht viel anfangen können, sollten Mirage eine Chance gewähren. Denn in dem Ableger geht Ubisoft ein gutes Stück zurück zu den eigenen Wurzeln.

Diese Spiele sind bald weg

Während auf der einen Seite neue Spiele dem Xbox Game Pass einen Besuch abstatten, packen andere ihre Siebensachen und verlassen das Angebot vorerst. Auch im August müsst ihr euch deshalb von ein paar wenigen Titeln verabschieden.

Genauer gesagt treten die folgenden Spiele am 15. August ab:

Anthem

Landwirtschafts-Simulator 22

Persona 3 Reload

Falls ihr gerade inmitten eures Persona-Spielstands seid, solltet ihr euch demnach nun etwas spurten. Alternativ gibt es die Möglichkeit, die jeweiligen Spiele mit bis zu 20 Prozent Rabatt dauerhaft zu erwerben. Ob sich das lohnt, müsst ihr aber selbst entscheiden. Einen Titel, den ihr vorerst auf keinen Fall im Xbox Game Pass bekommt, ist das neue Mafia.

Quelle: Pressemitteilung Microsoft