Xbox Game Pass: Darum verlassen Fans jetzt in Scharen das Abo – „hat keinen Wert mehr“ 

Der Xbox Game Pass ist eine feine Sache für alle Besitzer*innen der Spielekonsolen von Microsoft. Für einen monatlichen Beitrag gibt es – je nach Abo-Modell – eine Menge Vorteile. Im Optimalfall sind das zahlreiche Games ab Erscheinungsdatum sowie ein monatlich aktualisierter Spielekatalog.

Das Premium-Modell war dabei bisher für einen monatlichen Preis von 17,99 Euro zu haben – selbst, wer in diesem Zeitraum nur an einem neuen Spiel interessiert war, hat schon einen guten Deal gemacht. Von diesen Preisen müssen sich die Spieler*innen jedoch jetzt verabschieden – und tun das auch in nicht eben geringer Anzahl.

Xbox Game Pass auf einmal 50 Prozent teurer

In diesem Fall ist „jetzt“ wörtlich zu verstehen, denn Xbox erhöhte die Preise zum 1. Oktober deutlich, wie auf dem offiziellen News-Kanal zu lesen ist: Das teuerste Paket Ultimate kostet nun 26,99 Euro – das sind satte 50 Prozent mehr als bisher, jährlich schlagen in dieser Tarifstufe rund 324 Euro zu Buche.

„Der Preis spiegelt den erweiterten Katalog, die neuen Partnervorteile und das verbesserte Cloud-Gaming-Erlebnis wider“, begründet Xbox den happigen Anstieg. Nichtsdestotrotz verliert das Abo-Modell so viele Kundinnen und Kunden, dass die zuständige Webseite vorübergehend abgestürzt ist, wie TheGamePost berichtet. Im Game Pass-Subreddit machen die Spieler*innen ihrem Unmut Luft.

„Zu diesem Preis hat der Game Pass für mich seinen Wert verloren“, schreibt zum Beispiel spaz69dt. „Die wenigen Spiele, die ich im Jahr zocke, sind zum Vollpreis günstiger.“ Viele User*innen stimmen zu, bekräftigen, dass sie ihr Abo bereits gecancelt haben. „Der Preis ist einfach zu hoch für das, was sie als Bonus anbieten“, meint ozane93.

Xbox begründet Preisanstieg mit mehr Vorteilen

Gleichzeitig kündigt Xbox das bisher größte Upgrade für dieses Modell an: „Als Ultimate-Abonnent erhältst du nun Zugang zu über 75 Day-One-Veröffentlichungen pro Jahr.“ Dazu sollen unter anderem Call of Duty: Black Ops 7, The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4 und High on Life 2 gehören. Des Weiteren wird der Zugang zu Ubisoft + Classics gewährt, zum 18. November wird außerdem Fortnite Crew im Wert von 11,99 Euro monatlich Teil der Ultimate-Stufe.

Die günstigeren Xbox Game Pass-Varianten Essential (ehemals Core) und Premium (ehemals Standard) kosten künftig 8,99 Euro statt 6,99 Euro beziehungsweise 12,99 Euro – die mittlere Stufe bleibt also im Preis stabil. Auch dessen Mitglieder sollen mehr Auswahl in der Spielebibliothek als zuvor bekommen – dort stehen künftig über 200 Titel zur Verfügung.

Wer viel und regelmäßig zockt und den Zugang zu Spielen ab Releasetag verlockend findet, kann auch mit 27 Euro im Monat noch einen guten Deal machen. Viele Abonnent*innen dürfte der 50 %-ige Aufschlag über Nacht jedoch erst einmal zum Schlucken bringen. Gerade für Casual Gamer*innen könnten die Vorteile des Modells zu diesem Preis nicht mehr so verlockend vorkommen. Dazu wird auch noch dieser Vorteil im Xbox Game Pass entfernt.

