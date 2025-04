Xbox Game Pass: Diese „Gratis“-Spiele kommen noch im April ins Spieleabo

Monat für Monat könnt ihr euch als Besitzer*in einer Xbox über neue „Gratis“-Spiele freuen – vorausgesetzt, ihr habt ein Abo im Xbox Game Pass abgeschlossen. Die dortigen Neuzugänge werden gewöhnlich in zwei Wellen pro Monat angekündigt. Für die zweite Hälfte des Monats April ist es jetzt so weit.

Freuen könnt ihr euch auf acht neue beziehungsweise wiederkehrende Spiele unterschiedlichster Genres – zwei davon in Form eines bildgewaltigen Action-RPGs und eines kunterbunten Puzzle-Spaßes brandaktuell ab dem Tag ihres Releases. Und einen Ausblick auf den Mai gibt es auch schon mal.

Xbox Game Pass: Das sind die Neuzugänge in der zweiten Hälfte des Aprils

Das Highlight im Xbox Game Pass ist in diesem Monat vielleicht Clair Obscur: Expedition 33, das ab dem Tag seines Releases am 24. April verfügbar ist. Das Action-RPG des französischen Entwicklerstudios Sandfall Interactive spielt in einem unverbrauchten Fantasy-Setting und fesselt mit einer mystischen Hintergrund-Story. Mit der Abenteurergruppe um Gustave und Maelle geht ihr auf die Expedition, um die „Malerin“ auszuhalten, die jedes Jahr eine Zahl aufschreibt und dabei allen Menschen dieses Alters ein schreckliches Schicksal beschert.

Seht hier einen Character-Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33:

Das Kampfsystem ist laut der Entwickler*innen an JRPGs wie die Persona-Reihe, aber auch an Soulslikes angelehnt. In den rundenbasierten Kämpfen ist fortwährend eure Aufmerksamkeit gefordert, denn mit dem richtigen Timing könnt ihr die Angriffe blocken – wenn ihr nicht gerade durch den von der Belle Époque inspirierten Artstyle abgelenkt seid.

Neben Clair Obscur: Expedition 33 könnt ihr ab Day One auf Tempopo zugreifen. Das knallig bunte und knuffige Puzzlespiel nimmt euch mit auf eine musikalische Reise auf fliegende Inseln. Dort müsst ihr die niedlichen, aber auch wie ein Sack Flöhe zu hütenden Tempopo dirigieren und mit etwas Hirnschmalz und Rhythmusgefühl ans Ziel bringen.

Alle Spiele, die in der zweiten Hälfte des Aprils in den Xbox Game Pass kommen, seht ihr in dieser Liste:

Grand Theft Auto 5 (Konsole, PC, Cloud) – 15. April

(Konsole, PC, Cloud) – 15. April Neon White (Konosle) – 16. April

(Konosle) – 16. April SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel (Konsole, PC, Cloud) – 16. April

(Konsole, PC, Cloud) – 16. April Crime Scene Cleaner (Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 17. April

(Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 17. April Tempopo (Konsole, PC, Cloud) – 17. April (Day One Release)

(Konsole, PC, Cloud) – 17. April Clair Obscur: Expedition 33 (Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 24. April (Day One Release)

(Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 24. April Towerborne (Game Preview) (Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 29. April

(Game Preview) (Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 29. April Far Cry 4 (Konsole, PC, Cloud) – 30. April

Ab Mai kommen noch hinzu:

Anno 1800 (Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 1. Mai

(Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 1. Mai Call of Duty: Modern Warfare 2 (Konsole, PC, Cloud) – 1. Mai

(Konsole, PC, Cloud) – 1. Mai Dredge (Xbox Series X|S, PC, Cloud) – 6. Mai

Wenn ihr darüber hinaus noch einmal nachsehen wollt, was der April bisher so gebracht hat, schaut euch gerne diese Übersicht hier an. Aber auch bei PlayStation Plus gibt es Neuzugänge im April.