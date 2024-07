Xbox Game Pass: Diese Spiele erwarten euch im Juli

Auch in diesem Monat kommen wieder einige heiße Spiele in den Xbox Game Pass. Allen voran gehen dabei ein paar spannende Neuerscheinungen, die ab Mitte Juli eure Koch- und Sammelleidenschaft wecken sollen.

Darüber hinaus werden unter anderem Titel wie Neon White und Tchia in den Game Pass aufgenommen, von anderen Spielen müsst ihr euch demnächst leider verabschieden. Wir haben eine kleine Übersicht, was neu im Xbox-Abo erscheint.

Rätsel, kochen, speedrunnen im Game Pass im Juli

Bunt und beschaulich geht es in Flock zu, dem Kreaturen-Sammelspaß von den Hohokum-Entwickler*innen. Alleine oder im Koop-Modus schwebt ihr durch herbstliche Wälder oder über bunte Blumenwiesen und sammelt Vogel- und Fischwesen für eure niedliche Herde. Ähnlich entspannt könnt ihr euren Alltag in Magical Delicacy erleben und mit der Hexe Flora ein kleines Restaurant samt Lieferservice in einer charmanten und pixeligen Hafenstadt eröffnen. Findet neue Freund*innen, probiert neue Rezepte und erkundet nach und nach die Stadt in dem Kochsimulation-Metroidvania-Crossover. Beide Spiele starten ab ihrem Release am 16. Juli im Xbox Game Pass.

Ebenfalls magisch wird es in Tchia, in der ihr eine paradiesische Insellandschaft erkundet und mit tierischen Kräften – ob Vogel, Krabbe, Wildschwein oder Hirsch – ein mystisches Open-World-Abenteuer erlebt. Das Point-and-Klick-Abenteuer The Case of the Golden Idol hingegen macht euch zum Ermittler in einer Mordserie, die es mit Cleverness und Sinn für verzwickte Rätsel zu lösen gilt. Wenn es ein wenig actionreicher sein darf, lohnt ein Blick auf den parkour-artigen Speedrunner Neon White. First-Person-Perspektive und ein schnittiger Anime-Style machen das Spiel zu mehr als nur einem Hingucker.

Was ihr außerdem noch im Juli im Xbox Game Pass erwarten könnt:

3. Juli – Journey to the Savage Planet (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) 3. Juli – Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) 9. Juli – Cricket 24 (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) 9. Juli – The Case of the Golden Idol (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) 11. Juli – Neon White (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) 11. Juli – Tchia (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) 16. Juli – Magical Delicacy (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) 16. Juli – Flock (Konsole, PC, Cloud)

Wie immer müssen für die Neuzugänge auch ein paar Spiele Platz machen. Ihr habt noch bis zum 15. Juli Zeit, folgende Spiele im Game Pass zu zocken.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

Figment 2: Creed Valley

Sins of Solar Empire: Rebellion

TOEM

The Wandering Village

Wenn ihr von den genannten Games noch welche über den Xbox Game Pass-Zeitraum behalten wollte, könnt ihr sie mit einem Rabatt von 20 Prozent dauerhaft erstehen. Solltet ihr im Xbox-Gaming-Abonnement diesmal nicht fündig werden, schaut doch mal nach, ob nicht beim Steam Summer Sale was für euch dabei ist.

Quelle: Xbox-News