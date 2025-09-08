Xbox Game Pass: Diese Spiele kommen im September gratis ins Abo

Der Xbox Game Pass erfreut Spieler*innen auf Microsofts Konsolen regelmäßig mit neuen Titeln, die im Rahmen eines überschaubaren Abopreises taufrisch in die Bibliothek wandern. Dabei handelt es sich nicht selten um namhafte AAA-Titel und Day One-Releases.

Für den September wurden die ersten Spiele bereits angekündigt: Der Umfang an Neuzugängen hält sich derzeit zwar noch in Grenzen, dafür kann sich die Qualität durchaus sehen lassen, schneit doch in dieser Woche schon eines der heißesten derzeitigen Themen in das Abo.

Xbox Game Pass mit Hollow Knight: Silksong und Co.

Natürlich handelt es sich bei diesem um Hollow Knight: Silksong, um das diese Tage kein Weg herumführt. Das atmosphärische Metroidvania erscheint nach sechs Jahren Entwicklungszeit am Donnerstag, 4. September, und ist auch ab diesem Zeitpunkt im Xbox Game Pass verfügbar. Wer also eine Mitgliedschaft im Abo-Dienst ihr oder sein Eigen nennt, darf sich gleichzeitig mit allen anderen pünktlich um 16 Uhr mit Hornet auf die Reise in ein verwunschenes Königreich begeben.

Bereits ab heute könnt ihr auf Nine Sols zugreifen, das sich in puncto Look und Leveldesign sicher ein wenig von Hollow Knight hat inspirieren lassen, in den Kämpfen aber auf ein knackiges Pariersystem à la Sekiro setzt. Nachfolgend alle Spiele, die in der ersten Welle der September-Releases für Xbox Game Pass angekündigt wurden:

I Am Your Beast (Cloud, PC, Xbox Series) – bereits verfügbar

(Cloud, PC, Xbox Series) – bereits verfügbar Nine Sols (Xbox Series) – bereits verfügbar

(Xbox Series) – bereits verfügbar Hollow Knight: Silksong (Cloud, PC, Konsolen) – ab 4. September

(Cloud, PC, Konsolen) – ab 4. September Cataclismo (PC) – ab 4. September

(PC) – ab 4. September Paw Patrol World (Cloud, PC, Konsolen) – ab 10. September

(Cloud, PC, Konsolen) – ab 10. September RoadCraft (Cloud, Xbox Series) – ab 16. September

Hier findet ihr passende Controller für eure Xbox:

Besitzer*innen des Xbox Game Pass können zudem mit dem Erscheinen des DLCs für Indiana Jones und der Große Kreis am 4. September zehn Prozent auf das Digital Premium Upgrade sparen. Des Weiteren könnt ihr mit dem Game Pass Ultimate ab 5. September bis zu zehn Stunden in die Early Access-Version von EA Sports NHL 26 reinzocken.

Wer keinen Xbox Game Pass hat und trotzdem sehnsüchtig auf Hollow Knight: Silksong wartet, kann aber auch beruhigt sein – schließlich kommt das heiß ersehnte Metroidvania zu einem absoluten Schleuderpreis auf den Markt.

Quelle: Xbox Wire