Xbox Game Pass: Dieser brandneue Release ist demnächst als Gratis-Game dabei – „macht süchtig“

Wenn ihr auch nur im geringsten Interesse an Zwergen, Koop, Shootern oder generell guten Videospielen habt, sollte euch Deep Rock Galactic ein Begriff sein. Hier könnt ihr mit bis zu drei Freund*innen in verschiedenen Rollen unter die Oberfläche ferner Planeten dringen und dort nach wertvollen Ressourcen schürfen – während fiese Alien-Insekten hinter euch her sind.

Aufbauend auf dem überbordenden Erfolg dieses Titels ist ein Spin-Off entstanden, dessen offizielle Veröffentlichung noch bevorsteht. Xbox Game Pass-Inhaber*innen dürfen sich bis dahin zurücklehnen, bekommen sie das Spiel doch glatt gratis serviert. Alle anderen wiederum müssen sich überlegen, ob sie die fällige Summe zusammensuchen wollen.

Deep Rock Galactic: Survivor hüpft im September in den Xbox Game Pass

Besagtes Spiel hört auf den Namen Deep Rock Galactic: Survivor. Technisch gesehen ist es bereits erschienen, und zwar im Early Access auf Steam im Februar letzten Jahres. Es sind der Full Release und damit auch die Konsolen-Version für die Xbox Series, welche ausstehen. Seit einer entsprechenden Ankündigung auf der diesjährigen gamescom wissen wir nun, wann beides eintreffen wird. Den 17. September solltet ihr euch vormerken. Zur Bekanntgabe hat man außerdem einen passenden Trailer mitgeliefert.

Den seht ihr hier:

Direkt am selben Tag reiht sich das Spiel in den Katalog des Xbox Game Pass ein. Heißt, wer den Service abonniert hat, darf ohne zusätzliche Kosten loslegen. Je nach Präferenz, Gegebenheiten und gewähltem Abo-Modell dürft ihr zwischen PC und Xbox die Plattform wählen, auf der ihr Deep Rock Galactic: Survivor am liebsten gratis spielen wollt. Zum Vergleich: Auf Steam gilt aktuell ein Preis von 12,99 Euro. Ob dieser nach dem Ende der Early Access-Phase oder auch für die normale Xbox-Variante gelten wird, ist jedoch nicht klar.

Das erwartet euch beim Buddeln

Spielerisch erwartet euch in dem Spin-Off eine Mischung aus dem Hauptspiel Deep Rock Galactic und dem Game Vampire Survivors, wie in den Rezensionen der Early Access-Version auf Steam – wo man das Game übrigens unter anderem mit den Worten „macht süchtig“ beschreibt – angemerkt wird.

Selbst bezeichnet es sich in seiner Beschreibung als Einzelspieler Survivor-like Auto-shooter. Als einzelner Zwerg, den ihr aus der Top-Down-Perspektive betrachtet, ballert ihr euch im Dauerfeuer durch Horden aus Glyphids, insektenähnlichen Außerirdischen. Auch diesmal ist es eure Mission, Bodenschätze ausfindig zu machen und es rechtzeitig zum Bohrer zurückzuschaffen.

