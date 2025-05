Xbox Game Pass: Dieses geniale Spiel ist seit Kurzem im Abo – ein Muss für Lovecraft-Fans

Der Xbox Game Pass befindet sich in einem stetigen Wandel und wer das Beste aus dem kostenpflichtigen Abo-Service herausholen will, muss flexibel bleiben und regelmäßig schauen, welche Spiele dazukommen oder rausfliegen.

So zum Beispiel vor einer guten Woche, als eine hochgelobte Indie-Perle aus dem Jahr 2023 ihren Einzug im Xbox Game Pass feierte: Das von Black Salt Games entwickelte und Team17 gepublishte Dredge schipperte nämlich ohne Zusatzkosten auf euren PC oder eure Konsole – und vor allem Lovecraft-Fans sollten reinspielen.

Xbox Game Pass: Neuzugang Dredge sollten Lovecraft-Fans nicht verpassen

Dredge schlug bei seinem Release vor zwei Jahren ziemliche Wellen: Immerhin eine 8 auf Metacritic, in unserem Test zum Spiel noch etwas besser, kommt es vor allem auf Steam mit prächtigen Rezensionen davon. Über 36.000 Spieler*innen haben sich die Mühe gemacht, Dredge zu bewerten, davon 95 Prozent positiv. Hat euch das Bootsticket mit 24,99 Euro bislang eingeschüchtert, ist dank des Xbox Game Pass jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um loszuschippern.

Inhaltlich lässt sich Dredge am besten als Horror-Angelspiel beschreiben: Ihr dreht auf einem kleinen Kutter eure Runden auf dem offenen Meer, umschifft unbewohnte Inseln und haltet dabei immer Ausschau nach dem nächsten Fang. Mit Angeln, mit Netzen, mit Hummerfallen sammelt ihr alles, was sich in diesem gigantischen Ozean so tummelt und verkauft eure Beute dann am nächstgelegenen Hafen.

Doch Moment, was soll daran denn jetzt gruselig sein? Nun ja, alle Nase lang werdet ihr Fische an Bord ziehen, die euch vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinen. Zu viele Augen, zu lange Zähne oder seltsame Verfärbungen suchen die Meeresbewohner heim, und dann sind da auch noch gruselige Schatten, wenn ihr mutig genug seid, nachts den Hafen zu verlassen. Lovecraft lässt grüßen, die Inspirationen, vor allem von der Kurzgeschichte „Schatten über Innsmouth“ sind offensichtlich.

Hier geht’s zum Trailer:

Fans des fragwürdigen Schriftstellers dürfen sich hier also auf ein atmosphärisches Angelabenteuer einstellen, bei dem das Anordnen der Fische übrigens genauso funktioniert wie das Aufräumen eures Koffers in Resident Evil 4. Alle weiteren Neuzugänge im Xbox Game Pass für Mai haben wir euch an anderer Stelle natürlich noch einmal fein säuberlich aufgelistet.

