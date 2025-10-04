Xbox Game Pass: Dieses praktische Feature nimmt man euch jetzt weg – „sie zerstören das Programm“

An und für sich ist der Xbox Game Pass kein schlechter Deal: Ihr berappt monatlich eine gewisse Summe und könnt im Gegenzug auf eine umfangreiche, stetig wechselnde Bibliothek an digitalen Spielen zugreifen.

Neben dem Griff in die Tasche hatten Microsoft-Kund*innen bislang auch die Möglichkeit, sich das Abo mithilfe der sogenannten Rewards-Punkte zu holen. Doch die Betonung liegt auf bislang, denn nun hat der Tech-Gigant dieses Feature ersatzlos gestrichen – zum Ärger von unzähligen Nutzer*innen.

Xbox Game Pass: Kein Abo mehr durch Rewards-Punkte

Die Info stammt von Microsoft selbst, wie ein Screenshot vom Nutzer Wario64 auf Bluesky zeigt. Dort ist von einer Änderung des Reward-Programms die Rede, der zufolge ihr nicht mehr direkt Punkte für ein Xbox Game Pass-Abo einlösen könnt. Zwar gibt es eine Alternative, die ist aber nicht nur deutlich umständlicher, sondern kosten euch auch im Vergleich wesentlich mehr Punkte.

Hier geht’s zum Post:

Statt einfach direkt ein Xbox Game Pass-Abo einzutauschen, müsst ihr euch für eure hart gesammelten Punkte jetzt nämlich zunächst Xbox Wertgutscheine dafür holen, die dann wiederum in eine Mitgliedschaft umgewandelt werden können. Der Prozess bedeutet für euch mehr Arbeit und die Gutscheine sind teurer, also in doppelter Hinsicht eine Verschlechterung des Service.

Das geht natürlich auch Spieler*innen gegen den Strich, wie die Kommentare auf Bluesky eindeutig zeigen. „Sie haben das Programm in den letzten Monaten absolut zerstört. Was für eine Verschwendung“, ist dort unter anderem zu lesen, genau wie „Beschissene Änderung. Ich kann mir vorstellen, dass der Game Pass deshalb einige Nutzer verliert“. Und ja, einige drohen bereits damit, dass sie das Abo nach den Änderungen wohl nicht weiter in Anspruch nehmen wollen.

Lesetipp: Experte findet Game Pass schädlich

Darüber hinaus diskutieren viele, ob angesichts dieser Änderungen vielleicht eine Preiserhöhung bevorsteht. Sollte dies der Fall sein, schießt sich Microsoft möglicherweise in kurzer Zeit gleich doppelt ins Bein und schreckt nicht nur potenzielle Neukund*innen ab, sondern verliert auch langjährige Fans. Angesichts dieser Nachrichten sind selbst die neuen Spiele im Xbox Game Pass für Oktober nur ein schwacher Trost.

