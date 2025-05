Xbox Game Pass: Eines der besten Spiele 2024 bald gratis spielen – über 80 Stunden Spielzeit garantiert

Stolze 94 Prozent auf Metacritic, 91 Prozent auf Steam und schon bald könnt ihr dieses Highlight von 2024 gratis spielen. Denn wie Microsoft bekannt gibt, landet eines der bestbewerteten Spiele des vergangenen Jahres in wenigen Tagen im Xbox Game Pass.

Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen: Die Rede ist von Metaphor ReFantazio, entwickelt von den japanischen Rollenspiel-Expert*innen von Atlus. Mit ihrer neuen Marke hat das Team direkt wieder abgeliefert und wer trotz des Lobgesangs noch nicht zugegriffen hat, kann den Titel nun bald über Microsofts Abo-Dienst nachholen.

Xbox Game Pass: Ab wann gibt es Metaphor ReFantazio im Abo?

Bevor wir in die Details gehen, sei festgehalten: Zugriff auf Metaphor ReFantazio erhaltet ihr, wenn ihr entweder Xbox Game Pass Ultimate, den PC Game Pass oder Xbox Game Pass Standard abonniert habt. Ist das der Fall, könnt ihr ab dem 29. Mai auf dem PC oder der Xbox Series X|S loslegen und euch in das jüngste Rollenspiel der Persona-Schöpfer*innen stürzen.

Dass sich das lohnt, haben wir ja schon eingangs erwähnt: Die Presse ist voll des Lobs und auch bei Spieler*innen weiß die Geschichte rund um politische Intrigen innerhalb eines einzigartigen Fantasy-Universums zu überzeugen. Auf Metacritic spricht dafür ein User-Score von 8.6 basierend auf über 2.200 abgegebenen Stimmen, während auf Steam sogar satte 91 Prozent der gezückten Daumen hochgestreckt sind. Hier haben über 19.500 Nutzer*innen ihrer Stimme Gewicht verliehen.

Lesetipp: Auch bei unseren Spielen des Jahres konnte Metaphor ReFantazio weit vorne landen

Die meisten Rezensionen sprechen in höchsten Tönen von der Story und den Charakteren, die euch bis zu 80 Stunden vor den Bildschirm fesseln. Positiv werden ebenso Soundtrack und Grafik erwähnt, wobei Letzteres vor allem vom sehr außergewöhnlichen Stil profitiert, der sich selbst in den einzelnen Menüs widerspiegelt.

Worum geht es überhaupt?

Falls ihr noch gar nicht wisst, was es mit Metaphor ReFantazio auf sich hat, sei hier eine Kurzfassung angebracht. In der Fantasy-Welt des Rollenspiels stirbt zu Beginn der König, wodurch ein neuer Monarch gewählt werden muss. Der eigentliche Prinz ist nämlich aufgrund eines mächtigen Fluchs verhindert.

Dass es dabei natürlich nicht mit rechten Dingen zugeht, ist klar und die Entwickler*innen machen daraus auch kein Geheimnis. Als Spieler*in schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten und machen es uns zur Aufgabe, den Prinzen zu retten. Was wir dabei zu Beginn nicht auf dem Schirm haben? Dass wir selbst in die Königswahl eingreifen und uns auf einmal inmitten eines harten Konkurrenzkampfs befinden.

Einen kleinen Einblick zu Metaphor gibt es im Story-Trailer:

Ähnlich wie in der Persona-Reihe erleben wir zwischendurch rundenbasierte Kämpfe, in denen wir dieses Mal auf sogenannte Archetypen zurückgreifen, um uns zur Wehr zu setzen. Darüber hinaus sammeln wir in der Zwischenzeit Verbündete, verbringen Zeit mit diesen und stolpern über das eine oder andere Mysterium. Wer will, kann hier viele, viele Stunden verbringen, ohne jemals in die Langeweile-Falle zu tappen.

Falls übrigens Rollenspiele nicht so ganz euer Ding sind, findet ihr im Xbox Game Pass im Mai 2025 sicherlich aber das eine oder andere Spiel, was eher eurem Geschmack entspricht. Die Auswahl kann sich in diesem Monat auf jeden Fall sehen lassen.

