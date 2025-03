Xbox Game Pass: Eines der besten Spiele 2024 überraschend im Abo – sofort verfügbar

Mit der jüngst abgehaltenen ID@Xbox Showcase-Präsentation, die sich ganz interessanten Indie-Titeln widmen durfte, verriet Microsoft nicht nur, welche neuen Spiele uns schon bald auf der hauseigenen Konsole erwarten. So steht ab sofort eines der besten Spiele 2024 im Xbox Game Pass zur Auswahl.

Üblicherweise verrät man uns vorab, welches frische Futter wir in den kommenden Kalenderwochen im Spieleabonnement finden. Dieses Mal allerdings nicht, denn mit Balatro hatte man zum Ende des Februars noch ein überraschendes Ass im Ärmel.

Xbox Game Pass mit Balatro: Indie-Hit des Jahres 2024 ab sofort im Abo

Genauso überraschend wie sich das Poker-Roguelike Balatro im vergangenen Jahr in die Herzen seiner Spielerinnen und Spieler gespielt hat, hat es nun also auch seinen Weg in den Xbox Game Pass gefunden. Habt ihr ein Abonnement bei Microsofts Spiele-Service, so dürft ihr die Karten ab sofort neu mischen und den spaßigen Deckbuilder direkt downloaden.

https://twitter.com/Xbox/status/1894100336282833389

Das Spielprinzip von Balatro ist simpel wie genial: Klassische Elemente des Pokerspiels werden mit denen eines Roguelike-Deckbuilders kombiniert, um jede Runde Hände mit den einzigartigen Jokerkarten zu erhalten. Entwickelt wird das ganze von LocalThunk, der sich im vergangenen Jahr über diverse prestigeträchtige Preise und Nominierungen für verschiedene Awards in der Welt der Videospiele freuen durfte. Und auch bei uns von 4P.de konnte sich Balatro eine Platzierung unter den stärksten Spielen 2024 sichern.

Passend dazu: Wie man Balatro richtig spielt, verraten wir euch hier

Seitdem erfreut sich Balatro starker Beliebtheit und blickt sowohl auf Steam als auch auf Seiten Metacritics auf starke Bewertungen, während Kritiker und Kritikerinnen immer wieder von dem Überraschungs-Hit des vergangenen Jahres zu schwärmen wissen und den Titel rauf- und runterspielen.

Hinzu gesellt sich im Übrigen das Friends of Jimbo Pack 4 – ein größerer DLC, der rund um Kollaborationen mit größeren Franchises wie der Fallout-Reihe oder Assassin’s Creed von Ubisoft gesponnen ist. Euer Deck freut sich also über Neuzugänge in Form des ikonischen Vault Boys, während Ezio Auditore da Firenze und Charaktere weiterer Titel, darunter Slay the Princess, Bugsnax oder dem auch von uns getesteten Civilization 7 ebenfalls ins Spiel finden.

Weitere Neuzgänge für den Xbox Game Pass

Während Balatro ganz überraschend in das Spiele-Abonnement gesprungen ist, waren weitere Titel, die sich ihm in diesem Monat angeschlossen haben, bereits seit Tagen beschlossene Sache.

Welche neuen Spiele ihr mit der letzten Februarwelle im Xbox Game Pass begrüßen dürft, verraten wir euch an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich. Ebenso enthalten wir euch natürlich nicht vor, welche Titel noch bis zum März aus dem Abo fliegen.

Quellen: Twitter / @Xbox