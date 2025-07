Xbox Game Pass: Eines der besten Spiele aller Zeiten fliegt bald aus dem Abo – ihr solltet es jetzt nachholen

Auch wenn die digitale Bibliothek des Xbox Game Pass jeden Monat um ein paar neue Spiele wächst, leidet sie auch an Schwund: Nichts währt ewig und von manchen Titeln müsst ihr euch irgendwann verabschieden, sind sie auch noch so großartig.

So auch jetzt wieder: Sechs Games müssen am 15. Juli aus dem Abo stapfen und werden auf der Xbox und dem PC wieder kostenpflichtig, wenn auch für Game Pass-Mitglieder immerhin um 20 Prozent reduziert. Besonders eines davon solltet ihr unbedingt erleben, bevor ihr dafür in Kürze wieder zum Geldbeutel greifen müsstet.

Xbox Game Pass: The Case of the Golden Idol nur noch kurz im Abo

Falls ihr nur das geringste Gefühl von Genugtuung, die kleinste Regung der Befriedigung verspürt, wenn ihr ein gutes Rätsel löst, dann kommt ihr an The Case of the Golden Idol einfach nicht vorbei. Das 2022 erschienene Detektivspiel hat längst ein Sequel erhalten, aber auch das Original ist immer noch ein echter Bringer – und nur noch bis zum 15. Juli Teil vom Xbox Game Pass, betont auch der Entwickler auf Twitter.

Aber worum geht’s? Über einen Zeitraum von 50 Jahren hinweg müsst ihr die verschiedensten Mordfälle aufklären, die am Ende alle zusammenhängen und euch vor eine letzte, überaus knackige Kopfnuss stellen. Ihr ermittelt, indem ihr auf Objekte und Personen der Umgebung klickt und so Namen, Begriffe und Verben erhaltet. Anschließend setzt ihr die gesammelten Vokabeln in die richtigen Lücken, um Tatvorgang, Schuldige und Opfer sowie Motiv und andere Ungereimtheiten zu lösen.

Hier findet ihr passende Controller:

Garniert mit grotesker Grafik gehört The Case of the Golden Idol zum Besten, was das Genre zu bieten hat und wer nach dem Abschluss der sechs- bis achtstündigen Story noch nicht genug hat, darf sich über zwei umfangreiche DLCs sowie das Sequel freuen. Falls es euch jetzt in den Fingern juckt, solltet ihr daher keine Sekunde mehr verlieren, um den Titel noch im Rahmen vom Xbox Game Pass zu zocken, bevor dann bald wieder der (nicht unbedingt stolze) Preis von 17,49 Euro fällig wird.

Sollte euch diese kurze Beschreibung zum Spiel noch nicht gereicht haben, um den Download-Button auf Konsole oder Rechner zu betätigen, legen wir euch gerne noch einmal unseren Test zu The Case of the Golden Idol ans Herz, der in allen Einzelheiten die vielen Stärken (und wenigen Schwächen) des Spiels bespricht. Interessiert ihr euch eher für die Neuzugänge im Xbox Game Pass, helfen wir euch an anderer Stelle weiter.

Quelle: Twitter /@ColorGray7