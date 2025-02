Xbox Game Pass: 7 Spiele verlassen das Abo im Februar – darunter ein RPG-Highlight

Während die komplette Liste an Neuheiten für den Xbox Game Pass im Februar noch auf sich warten lässt, wissen wir bereits, welche Titel bald einen Abflug machen. Für insgesamt sieben Spiele habt ihr leider nicht mehr allzu lange Zeit.

Wie üblich wird der Xbox Game Pass zwar regelmäßig mit neuen Spielen bestückt, gleichzeitig müssen dafür andere aber weichen. Jeweils zur Mitte und gegen Ende des Monats treten ein paar Games den Rückzug an und sind dann nicht mehr über das Abo spielbar. Wen erwischt es im Februar?

Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen bald den Service

Die erste Welle der Spiele, die den Xbox Game Pass verlassen müssen, trifft am 15. Februar 2025 ein: Ab dann müsst ihr auf sieben Titel verzichten, die es sich in den letzten Wochen und Monaten in Microsofts Abo-Service gemütlich gemacht haben. Falls ihr ein Game unbedingt noch nachholen wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um dieses Ziel in Angriff zu nehmen.

Im Detail verlassen laut der Xbox-Seite und der entsprechenden Xbox Game Pass diese sieben Spiele das Abo:

A Little to the Left – PC, Konsole & Cloud

– PC, Konsole & Cloud Bloodstained: Ritual of the Night – PC, Konsole & Cloud

– PC, Konsole & Cloud Merge and Blade – PC, Konsole & Cloud

– PC, Konsole & Cloud Indivisible – PC, Konsole & Cloud

– PC, Konsole & Cloud Tales of Arise – PC, Konsole & Cloud

– PC, Konsole & Cloud Return to Grace – PC, Konsole & Cloud

– PC, Konsole & Cloud EA Sports UFC 3 – Konsole & Cloud

In der Liste sticht vor allem Tales of Arise heraus. Das 2021 veröffentlichte JRPG aus der Feder von Bandai Namco bietet all das, was von einem Genre-Vertreter zu erwarten ist: Eine große Geschichte, eine optisch schicke Präsentation und jede Menge Kämpfe. Auch wir zeigten uns seinerzeit im Test zu Tales of Arise von den Stärken sehr angetan.

Ebenfalls nicht zu verachten ist das Metroidvania Bloodstained, welches eine Art geistiger Nachfolger der Castlevania-Reihe ist. Und falls ihr nur noch schnell ein wenig Gamerscore aufbauen wollt, eignet sich das kurzweilige Adventure Return to Grace. Alternativ könnt ihr euch ab heute im Xbox Game Pass in einen Shooter-Kracher stürzen.

