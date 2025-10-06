Xbox Game Pass: Diese neuen Gratis-Spiele erwarten euch im Oktober – mit einem Rollenspiel-Kracher zum Release

Die Bäume lassen ihre Blätter fallen, aus dem Kleiderschrank werden die ersten Jacken geholt: Der Herbst hat begonnen, der Oktober steht vor der Tür. Und im Gepäck hat er? Natürlich, viele neue Gratis-Spiele für den Xbox Game Pass.

Offiziell hat Microsoft noch keine Liste herausgegeben, welche Titel es im neuen Monat in das Abo schaffen. Anhand einzelner Mitteilungen und der Game Pass-App wissen wir aber dennoch über einzelne Namen Bescheid, die ihr euch schon demnächst herunterladen könnt. Mit dabei? Der nächste Rollenspiel-Hit.

Xbox Game Pass: Diese Gratis-Spiele gibt es im Oktober

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen schon insgesamt neun Spiele fest, die ihr im Laufe des Oktobers über den Xbox Game Pass entweder am PC oder auf der Konsole zocken könnt. Am Start sind sogar gleich mehrere komplette Neuveröffentlichungen, sprich ihr könnt diese ab dem ersten Tag über euer bestehendes Abo ausprobieren.

Im Folgenden die Liste der geplanten Spiele für den Xbox Game Pass:

Little Rocket Lab – 7. Oktober

– 7. Oktober Sopa – 7. Oktober

– 7. Oktober Ball X Pit – 15. Oktober

– 15. Oktober Keeper – 17. Oktober

– 17. Oktober Ninja Gaiden 4 – 21. Oktober

– 21. Oktober Bounty Star – 23. Oktober

– 23. Oktober Moonlighter 2 – 23. Oktober

– 23. Oktober The Outer Worlds 2 – 29. Oktober

– 29. Oktober Terminull Brigade – 31. Oktober

Ihr seht: Eine ziemlich bunte Mischung, bei der vor allem Microsoft abliefert. Bei gleich drei Spielen tritt der Xbox-Konzern als Publisher in Erscheinung: bei Keeper, dem neuen Projekt von Double Fine, Ninja Gaiden 4 und beim neuen Rollenspiel The Outer Worlds 2. Vor allem Letzteres solltet ihr auf keinen Fall verpassen.

Immerhin stammt das aus der Feder von Obsidian, die bereits in diesem Jahr mit Avowed und Grounded 2 zwei Titel im Xbox Game Pass abgeliefert haben. Jetzt soll der dritte und finale Streich folgen. Die Fortsetzung der Fallout-Alternative macht dabei all das, was ein Sequel ausmacht: Es gibt eine neue Handlung, die Spielwelt wird größer, mehr Waffen, zahllose Charaktere und noch so einiges mehr.

Diesen Geheimtipp besser vormerken

Ein weiteres potenzielles Highlight im Xbox Game Pass im Oktober ist Keeper. Das neue 3D-Adventure kommt von Double Fine Productions, die zuletzt vor vier Jahren mit Psychonauts 2 auf ganzer Ebene abgeliefert haben. Ihr neustes Werk schlägt jedoch in eine ganz andere Kerbe.

Denn hier spielen wir einen Leuchtturm, der sich zusammen mit einem Vogel auf eine sehr ungewöhnliche Reise begibt. Die Geschichte wird dabei völlig wortlos erzählt. Viel mehr wissen wir derzeit noch nicht, aber bereits der erste Trailer lässt auf ein emotionales wie wunderschönes Abenteuer hoffen.

Hier das erwähnte Video zu Keeper:

Ob Keeper als auch The Outer Worlds 2 und die anderen Titel am Ende ihre Versprechen erfüllen, bleibt natürlich abzuwarten. Derweil stellen wir euch hier Gratis-Downloads vor, für die ihr nicht einmal den Xbox Game Pass benötigt.

