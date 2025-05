Xbox Game Pass: Gleich 16 neue Spiele im Mai – das größte Highlight erscheint in wenigen Tagen

Der April ist vorbei, der Mai setzt den Frühling weiter fort und das bedeutet? Richtig: Neue Spiele schaffen den Sprung in den Xbox Game Pass. Welche Titel euch genau erwarten und wann sie verfügbar sind, fassen wir für euch zusammen.

Offiziell hat Microsoft mittlerweile die erste Hälfte verraten. Darüber hinaus wissen wir bereits anhand einzelner Mitteilungen, welche Spiele definitiv auch noch im Mai „gratis“ über den Xbox Game Pass spielbar sind. Mit dabei ist unter anderem ein brandneuer Shooter von id Software, der euch stundenlang mit dem Kampf gegen Dämonen beschäftigen wird.

Xbox Game Pass: Das sind die neuen „Gratis“-Spiele im Mai

Am 6. Mai hat Microsoft die erste vollständige Hälfte der Mai-Spiele des Xbox Game Pass verraten. Was danach kommt? Wissen wir noch nicht im Detail, aber aufgrund einzelner Informationen sind ohnehin schon einige Spiele für das Abo längst bestätigt, obwohl sie jetzt in die erste Welle noch gar nicht genannt werden.

Im Detail wissen wir schon von satten 16 Spielen, die nach und nach im Mai zum kostenpflichtigen Abo-Dienst hinzugefügt werden. Das große Highlight ist gewiss Doom: The Dark Ages, welches am 15. Mai erscheint. Falls ihr den Xbox Game Pass Ultimate oder den PC Game Pass abonniert habt, könnt ihr am Releasetag sofort loslegen und euch dem Actionkracher hingeben.

Im Folgenden findet ihr die Liste der neuen Spiele im Xbox Game Pass:

Anno 1800 (PC, Cloud, Xbox Series X|S) – 01. Mai 2025

(PC, Cloud, Xbox Series X|S) – 01. Mai 2025 Call of Duty: Modern Warfare 2 (PC, Cloud, Konsole) – 01. Mai 2025

(PC, Cloud, Konsole) – 01. Mai 2025 Dredge (PC, Cloud, Xbox Series X|S) – 06. Mai 2025

(PC, Cloud, Xbox Series X|S) – 06. Mai 2025 Dragon Ball Xenoverse 2 (PC, Konsole, Cloud) – 07. Mai 2025

(PC, Konsole, Cloud) – 07. Mai 2025 Dungeons of Hinterberg (Konsole, mit Game Pass Standard) – 07. Mai 2025

(Konsole, mit Game Pass Standard) – 07. Mai 2025 Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S, mit Game Pass Standard) – 07. Mai 2025

(Xbox Series X|S, mit Game Pass Standard) – 07. Mai 2025 Metal Slug Tactics (Konsole, mit Game Pass Standard) – 07. Mai 2025

(Konsole, mit Game Pass Standard) – 07. Mai 2025 Revenge of the Savage Planet (PC, Cloud, Konsole) – 08. Mai 2025

(PC, Cloud, Konsole) – 08. Mai 2025 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (PC, Konsole, Cloud) – 08. Mai 2025

(PC, Konsole, Cloud) – 08. Mai 2025 Warhammer: Vermintide 2 (Konsole, Cloud) — 13. Mai 2025

(Konsole, Cloud) — 13. Mai 2025 Doom: The Dark Ages (PC, Cloud, Xbox Series X|S) – 15. Mai 2025

(PC, Cloud, Xbox Series X|S) – 15. Mai 2025 Kulebra and the Souls of Limbo (PC, Konsole, Cloud) – 16. Mai 2025

(PC, Konsole, Cloud) – 16. Mai 2025 Firefighting Simulator: The Squad (PC, Konsole, Cloud) – 20. Mai 2025

(PC, Konsole, Cloud) – 20. Mai 2025 Police Simulator: Patrol Officers (PC, Konsole, Cloud) – 20. Mai 2025

(PC, Konsole, Cloud) – 20. Mai 2025 to a T (PC, Cloud, Xbox Series X|S) – 28. Mai 2025

(PC, Cloud, Xbox Series X|S) – 28. Mai 2025 Spray Paint Simulator (PC, Cloud, Konsole) – Mai 2025

Das Highlight des Monats

Wie bereits erwähnt, sticht im Mai beim Xbox Game Pass besonders Doom: The Dark Ages hervor. Der Nachfolger zum 2020 veröffentlichten Doom Eternal ist eigentlich ein Prequel und soll mehr Wert auf die Story legen. Aber keine Sorge, der Doom Slayer wird nicht zum Geschichtenonkel. Stattdessen ist er in erster Linie immer noch dafür da, Dämonen gehörig in den Hintern zu treten.

Im Vergleich zum direkten Vorgänger reduziert id Software aber das Spieltempo und setzt neuerdings auf den Nahkampf. Klar, ist ja auch das Mittelalter, weshalb wir auf Kettensägenschild und Morgenstern zurückgreifen. Geschossen wird trotzdem, darauf könnt ihr euch verlassen, wie unter anderem unsere Preview zu Doom: The Dark Ages verrät.

Im Trailer zu Doom: The Dark Ages bekommt ihr bereits das zu Gesicht, was ihr bald selbst spielen könnt:

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai

Allerdings gibt es nicht nur neue Spiele im kostenpflichtigen Abo von Microsoft. Stattdessen müssen auch ein paar Titel einen Abgang machen. Genauer gesagt verlassen die folgenden Spiele ab dem 15. Mai den Xbox Game Pass:

Brothers: A Tale of Two Sons

Chants of Sennaar

Dune: Spice Wars

Hauntii

The Big Con

Welche weiteren Spiele euch demnächst im Abo erwarten, und welche noch gehen, werden wir nach und nach ergänzen, sobald Microsoft die Informationen mitteilt. Übrigens könnt ihr natürlich auch noch die Zeit nutzen, um die Xbox Game Pass-Spiele aus dem April euch zu Gemüte zu führen.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung