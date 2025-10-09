Xbox Game Pass: Gute Nachrichten nach Preisschock – deutsche Fans können aufatmen

Die Preiserhöhung im Xbox Game Pass traf nicht wenige Spieler*innen letzte Woche hart. Zum einen kam sie quasi über Nacht, zum anderen wurde auf das teuerste Abo gleich mal 50 Prozent oben draufgeschlagen.

Für viele verliert damit das Ultimate-Paket, für das nun 26,99 Euro fällig wird, erheblich an Wert. Kaum verwunderlich also, dass viele Abonnent*innen die Reißleine zogen. Wie nun bekannt wurde, bekommen die deutschen Nutzer*innen noch eine Galgenfrist.

Xbox Game Pass: Altes Preismodell bleibt für Bestandskunden vorerst bestehen

So betrifft die Preiserhöhung des Xbox Game Pass, die auf die Preisstufen Essential und Ultimate erhoben wird, in einigen Ländern nur diejenigen, die das Abo neu abschließen. Bestandskund*innen in den entsprechenden Ländern – zu denen Deutschland, Polen, Italien, Irland, Indien und Südkorea gehören –, hätten bereits Mails bekommen, dass vorerst noch der alte Preis abgerechnet wird, wie The Verge berichtet. Voraussetzung dafür sei, dass das Abo sich in einem sich automatisch verlängernden Status befindet.

Grund für diese Maßnahme sind lokale Regularien, laut denen Nutzer*innen mindestens 60 Tage im Voraus über Preisänderungen informiert werden müssen. Letzte Woche hieß es noch, dass die neuen Preise ab sofort für Neukunden und ab dem nächsten Abrechnungszeitraum im November für alle gültig sind.

Deutsche Fans dürften angesichts dieser Nachricht aufatmen, können sie doch weiterhin die teuerste – und für diese Gebühr äußerst attraktive – Abo-Stufe für 17,99 Euro genießen. Vor dem Hintergrund der für andere in die Höhe geschnellten Kosten wirkt es fast wie ein Preisvorteil. Allzu lange dürft ihr euch aber wahrscheinlich nicht auf diesem finanziellen Polster ausruhen: Microsoft wird es sich sicherlich nicht nehmen lassen, schon bald Meldungen über die Veränderungen im Preismodell zu informieren – dann jedoch mit der Frist von 60 Tagen.

Für so manchen Fan dürfte diese Nachricht zu spät kommen, immerhin hatten letzte Woche viele angekündigt, den Xbox Game Pass zu verlassen. Wer dann jetzt doch zum alten Preis zurückkehren will, schaut in die Röhre.

Quelle: The Verge