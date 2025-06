Xbox Game Pass im Juni: Das sind die neuen „Gratis“-Spiele

Monat für Monat könnt ihr euch als Besitzer*in einer Xbox und am PC über neue „Gratis“-Spiele freuen – vorausgesetzt ihr habt ein Abo im Xbox Game Pass abgeschlossen. Die dortigen Neuzugänge für den Monat Juni bekommt ihr jetzt brühwarm serviert.

Ein klarer Fokus auf Science-Fiction ist dabei nicht übersehen, wenn auch in unterschiedlichen Genres – insgesamt könnt ihr euch auf neun Neuzugänge freuen, davon vier frisch veröffentlichte Titel, die ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass aufschlagen

Xbox Game Pass: Das sind die Neuzugänge im Juni

Mit The Alters erscheint im Juni ein Titel, der eine interessante Prämisse verfolgt. In dem Survival-Crafting-Game steuert ihr eine Gruppe von Klonen in einer Weltraumbasis. Je nachdem, auf welche Fertigkeiten und Talente sich diese fokussieren, ändern sich für euch auch die Möglichkeiten, wie ihr euer Ziel erreichen könnt. Und das lautet, flugs von diesem Planeten zu entkommen, auf dem ihr havariert seid. Ab Release am 13. Juni könnt ihr diese Erfahrung im Xbox Game Pass machen.

Wer auf Weltraum-Action steht, in der ein bisschen mehr geballert wird, kann sich an das frisch remasterte Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition setzen, mit 4K-Auflösung, modernisierter Steuerung, einem überholten Interface, verbesserten Charaktermodellen und überarbeitetem Audio. Alternativ bietet sich mit FBC: Firebreak vom finnischen Entwicklerstudio Remedy („Alan Wake“) ein Koop-Shooter in der Welt von Control an.

Zudem erscheint diesen Monat das Fußballspiel Rematch von Entwicklerstudio Sloclap („Sifu“); ab 19. Juni könnt ihr euch „gratis“ im Rahmen des Xbox Game Platz in 5v5-Matches auf den Bolzplatz begeben. Welche Spiele ansonsten im Juni im Abo-Dienst landen, haben wir nachfolgend für euch aufgelistet:

3. Juni : Symphonia (Metroidvania)

: Symphonia (Metroidvania) 3. Juni : Crypt Custodian (Metroidvania)

: Crypt Custodian (Metroidvania) 10. Juni : Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Shooter)

: Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Shooter) 10: Juni : Rainbow Six Siege X (Taktik-Shooter)

: Rainbow Six Siege X (Taktik-Shooter) 13. Juni : The Alters (Survival/Strategie)

: The Alters (Survival/Strategie) 17. Juni : Lost in Random: The Eternal Die (Roguelite)

: Lost in Random: The Eternal Die (Roguelite) 17. Juni : FBC: Firebreak (Koop-Shooter)

: FBC: Firebreak (Koop-Shooter) 19. Juni : Rematch (Fußball)

: Rematch (Fußball) 26. Juni: Against the Storm (Strategiespiel)

Um Platz im Katalog zu schaffen, werden auch regelmäßig ein paar Titel aus dem Xbox Game Pass rausgeschmissen. Welche es diesen Monat sein werden, haben wir an anderer Stelle für euch aufgelistet.

Quelle: purexbox