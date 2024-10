Xbox Game Pass im Oktober: Diese sechs Spiele könnt ihr bald zocken

Die Herbstzeit hat begonnen, der Oktober macht sich breit. Das heißt, dass demnächst im Xbox Game Pass erneut frische Spiele aufschlagen. Die erste Welle hat Microsoft nun offiziell verkündet.

Nachdem im September vor allem Strategie-Fans sehr auf ihre Kosten gekommen sind, heißt es diesen Monat: Volle Kraft voraus, liebes Call of Duty. Aber nicht nur der Shooter-Serie neuster Teil wird Microsofts Abo-Dienst im Oktober erweitern.

Xbox Game Pass: Diese Spiele erwarten euch im Oktober

Wie gewohnt hat Microsoft vorerst nur das Angebot für die erste Hälfte des Monats offiziell verraten, aber ein weiterer Titel steht schon länger fest. Insgesamt könnt ihr euch bisher auf sechs Spiele freuen, die in den nächsten Tagen und Wochen dem Xbox Game Pass beitreten.

Der größte Name ist dabei ganz ohne Zweifel Call of Duty: Black Ops 6. Es ist das erste Mal, dass ein Teil der Shooter-Reihe ab dem ersten Tag im Abo-Service erhältlich ist. Ihr müsst zudem keine abgespeckte Variante befürchten: Als Abonnent könnt ihr sowohl die Singleplayer-Kampagne als auch den Mehrspieler- und Zombie-Modus in vollen Zügen genießen.

Die komplette Liste der neuen Spiele im Xbox Game Pass im Oktober:

MLB The Show 24 (Konsolen) – Ab 2. Oktober

(Konsolen) – Ab 2. Oktober Open Roads (Konsolen) – Ab 2. Oktober

(Konsolen) – Ab 2. Oktober Sifu (PC, Konsolen, Cloud) – Ab 2. Oktober

(PC, Konsolen, Cloud) – Ab 2. Oktober Mad Streets (PC, Konsolen, Cloud) – Ab 7. Oktober

(PC, Konsolen, Cloud) – Ab 7. Oktober Inscryption (PC, Konsolen, Cloud) – Ab 10. Oktober

(PC, Konsolen, Cloud) – Ab 10. Oktober Call of Duty: Black Ops 6 (PC, Konsolen, Cloud) – Ab 25. Oktober

Freuen dürfen sich Fans von ungewöhnlichen Erfahrungen derweil über Inscryption. Warum genau, müsst ihr schon selbst herausfinden, aber lasst euch gesagt sein, dass sich mehr als nur ein Kartenspiel dahinter versteckt.

Diese Spiele verlassen das Abo schon bald

Natürlich gibt es nicht nur frisches Futter für euch: Stattdessen werden auch ein paar Spiele den Xbox Game Pass im Oktober verlassen. Für die Mitte des Monats sind bereits folgende Titel bestätigt, die nur noch bis zum 15. Oktober spielbar sind:

Dyson Sphere Program

Everspace 2

From Space

F1 Manager 2023

Scorn

Wollt ihr eines der genannten Games nachholen, habt ihr also ab jetzt nur noch wenig Zeit, um dies in Angriff zu nehmen. Alternativ könnt ihr sie aber auch dauerhaft erwerben und erhaltet, sofern ihr Teil des Xbox Game Pass seid, 20 Prozent Rabatt auf den Einkaufspreis.

Übrigens: Nicht nur beim Xbox Game Pass gibt es im Oktober neues Spielefutter. Bei PlayStation Plus Essential warten diesen Monat drei neue „Gratis“-Games auf euch.